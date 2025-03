Považská Bystrica 2. marca (TASR) - Nová lávka cez Váh spojí turistické dominanty horného Považia - Považský hrad a Manínsku tiesňavu. Na výstavbu získala samospráva Považskej Bystrice takmer 1,4 milióna eur z Programu Slovensko. TASR o tom informovala odborná referentka pre marketing a eventy Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Natália Adamovic.



"Výstavba lávky cez rieku Váh prinesie významné zlepšenie pre turistov aj cyklistov v Trenčianskom kraji. Most prepojí Považský hrad a Manínsku tiesňavu, čím sa zabezpečí lepšia dostupnosť pre návštevníkov a výrazne sa skráti cesta medzi týmito bodmi turistického záujmu," skonštatovala Adamovic.



Lávka zároveň nadviaže na Vážsku cyklomagistrálu a vytvorí sa tým ucelená sieť cyklotrás. "Lávka tiež zabezpečí bezpečné a pohodlné prepojenie pre peších a cyklistov, čím sa podporí udržateľná mobilita a zníži záťaž na cestnú dopravu," doplnil primátor Považskej Bystrice Karol Janas. Magistrát podľa neho verí, že sa v realizácii posunie a lávka bude slúžiť občanom i návštevníkom regiónu čo najskôr.



Výkonný riaditeľ KOCR Trenčín región Pavol Štefčík pripomenul, že Považský hrad ponúka priamo z hradnej vyhliadky jedinečný pohľad na blízku, ale zároveň ďalekú Manínsku tiesňavu. "Ak sa po výlete turista rozhodoval, že sa z hradu vyberie do najužšieho kaňonu na Slovensku, Manínskej tiesňavy, čakala ho niekoľkokilometrová obchádzka," ozrejmil Štefčík.



Po vybudovaní lávky bude podľa neho vytvorené unikátne prepojenie histórie a prírody s príležitosťou na budovanie ďalšej infraštruktúry cestovného ruchu, informačných prvkov či náučných chodníkov.



Považskobystrická samospráva získala na vybudovanie lávky financie z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. "Radnica má podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a aktuálne zabezpečuje proces vyhodnocovania ponúk v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa," priblížila hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Samotná výstavba lávky by mala potrvať približne sedem mesiacov.