Nová lekárka v detskej ambulancii v Detve začne ordinovať od novembra

Detva 9. septembra (TASR) - V detskej ambulancii v Detve, ktorú zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), má od novembra ordinovať nová lekárka. Činnosť ambulancie musel kraj od júla dočasne pozastaviť pre vážne zdravotné dôvody prechádzajúcej lekárky. Informoval o tom predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Podarilo sa nám nájsť novú pani doktorku pre našu detskú ambulanciu v Detve. V tejto chvíli doťahujeme administratívne detaily, predbežne by tu mala začať ordinovať od 1. novembra," konštatoval šéf kraja.



BBSK pred tromi rokmi ohlásil verejný program vzniku vlastných krajských ambulancií. Dodnes ich prevádzkuje šesť, detskú a pľúcnu v Detve, kardiologické ambulancie má vo Veľkom Krtíši a v Revúcej, všeobecná lekárka pre dospelých ordinuje pod hlavičkou kraja v Haliči a od tohto týždňa už aj v priestoroch Polikliniky na Hornej ulici v Banskej Bystrici.



"Robíme to aj napriek tomu, že je to nad rámec našich kompetencií. Ambulancie pre dospelých, deti a aj špecialisti, to všetko je súkromný sektor už 15 rokov, ale keďže táto oblasť zlyháva, vstupujeme do toho ako kraj a vytvárame podmienky na to, aby lekári zostali v našom kraji a liečili pacientov," zdôraznil Lunter.