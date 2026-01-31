< sekcia Regióny
Nová lokalita Štvrť by mohla poňať 18.000 ľudí, dominantou má byť park
Hlavný architekt mesta Trnava vyzdvihol spoluprácu so švédskym ateliérom.
Autor TASR
Trnava 31. januára (TASR) - Plánovaná nová lokalita Štvrť situovaná medzi sídliskom Družba a cestným obchvatom v Trnave by mohla poňať 18.000 obyvateľov. Jej dominantou má byť centrálny park so športoviskami či plochou určenou na kultúrne podujatia. V rámci prezentácie urbanistického návrhu rozpracovaného do územnej štúdie tejto lokality o tom informovali architekt a urbanista zo švédskeho štúdia Mandaworks Cyril Pavlů a hlavný architekt mesta Trnava Ondrej Horváth.
„Hlavný centrálny park si prenášame zo súčasného územného plánu. Zastáva funkciu celomestského významu. Je to park, ktorý by mal slúžiť celej Trnave. Sú tam navrhnuté športoviská, formálne alebo neformálne trávnaté plochy. Počíta sa s väčšou plochou, ktorá by mala slúžiť pre usporadúvanie kultúrnych podujatí,“ priblížil Pavlů. Plocha parkov a zelene má tvoriť 38 percent územia.
Základným typom bývania je bloková zástavba. „Pôjde o blok rozdelený na menšie bytové domy. Jedným z hlavných stavebných kameňov tohto plánu je tzv. superblok, kde sa poskladajú štyri bloky dokopy a vytvoria susedské územie s centrálnym komunitným priestorom,“ spresnil. Súčasťou Štvrte by mohlo byť 8100 bytov. Predpokladá sa vytvorenie 3000 pracovných miest.
V rámci verejnej vybavenosti by mohli byť súčasťou územia dve základné školy, deväť materských škôl, športový komplex s viacúčelovou halou a futbalovými ihriskami. Tiež multifunkčné verejné ihriská, služby pre seniorov, nízkoprahové centrum, centrá voľného času, komunitné a kultúrne centrum, ekumenický priestor a cintorín.
Prvok mobility je plánovaný s postupným uprednostňovaním verejnej dopravy. „Územie by malo byť hlavne obsluhované verejnou dopravou. Počíta sa s rozšírením počtu liniek. Prípadne aj s rezervou pre verejnú dopravu v podobe električky,“ doplnil. Švédsky ateliér Mandaworks uspel v roku 2024 v medzinárodnej urbanisticko-krajinárskej súťaži. Porota vyberala spomedzi 39 návrhov z 13 krajín sveta.
Aktuálna územná štúdia má oproti pôvodnému návrhu viacero zmien. „Rozširovali sme niektoré zelené plochy, potom nám postupne dávalo väčší zmysel niektoré plochy oddeliť z hlavného parku. Vytvoriť menšie parkové plochy. Ďalšou veľkou zmenou oproti súťažnému návrhu bolo dopracovanie kapacít a intenzity zástavby,“ podotkol.
Hlavný architekt mesta Trnava vyzdvihol spoluprácu so švédskym ateliérom. „Celú dobu chodil do Trnavy šéf firmy so svojim najužším tímom. Venovali tomu obrovské hodiny, počúvali nás, ale aj široké spektrum odbornej verejnosti, ktorá participovala na príprave tohto projektu,“ povedal. Podčiarkol, že kostrou územia by mal byť centrálny park.
V najbližších mesiacoch by malo prísť podľa jeho slov k ustáleniu územného plánu. Ďalej by sa malo pracovať s jednotlivými vstupmi a projektami. „Predpokladáme, že od roku 2027 budeme môcť pristúpiť k debate o detailnejších plánoch ako sú jednotlivé bloky, superbloky, ktoré už budú prislúchať k jednotlivým developmentom,“ uzavrel Horváth.
