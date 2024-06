Nová magnetická rezonancia v P. Bystrici má začať slúžiť v auguste

Považská Bystrica 3. júna (TASR) - Do moderného Centra diagnostiky Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici pribudol nový prístroj na magnetickú rezonanciu. Pacientom by mal začal slúžiť v polovici augusta. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Igor Steiner.



Má zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, skvalitniť a zrýchliť diagnostický proces a skrátiť čakacie lehoty na vyšetrenie. Zariadenie za takmer dva milióny eur sa podarilo kúpiť vďaka financiám z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocnice.



"Ide o trojteslovú magnetickú rezonanciu najvyššej kvality. V súčasnosti je nainštalovaná a prebieha zaškoľovanie personálu. Každý program sa musí validovať samostatne a preveriť, či správne funguje. Zároveň bežia ďalšie procesy - posúdenia od hasičov, stavebného úradu, úradu verejného zdravotníctva a podobne. Kým sa vybavia všetky záležitosti, požiadame poisťovňu o zazmluvnenie výkonov a môžeme spustiť prevádzku. V polovici augusta by sme mohli vyšetrovať prvých pacientov," doplnil Steiner.



Podľa primátora Karola Janasa je považskobystrická nemocnica jedna z najvyťaženejších v regióne. "Je spádovou nielen pre náš okres, ale aj pre okresy Púchov, Ilava a časť okresu Bytča. Predtým na takéto vyšetrenia chodili občania do Žiliny alebo Trenčína. Veríme, že teraz sa skrátia aj čakacie lehoty na vyšetrenie," zdôraznil Janas.