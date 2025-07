Nová metóda v Košiciach pomáha zachrániť končatiny pred amputáciou

Košice 8. júla (TASR) - Inovatívnu liečbu deformít končatín u pacientov po úrazoch zaviedli na Klinike úrazovej chirurgie (KÚCH) v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP). S pomocou novej generácie kruhových fixátorov a počítačového softvéru umožňuje až zachrániť končatiny pacientom, ktorým by inak hrozila amputácia. Informovala o tom v utorok nemocnica s predstavením dvoch úspešne liečených pacientov.



Nová metóda podľa nemocnice dovoľuje precízne korigovať poškodené končatiny po milimetroch, pričom liečba je individuálne nastavená pre každého pacienta. Softvér používaný pri liečbe najskôr na základe RTG snímky vytvorí virtuálny model fixátora. Následne digitálne vyhodnotí deformáciu a vygeneruje presný liečebný plán. „Fixátor pracuje v troch fázach - ťah, posun a nasunutie kosti. Vďaka tejto technológii vieme s mimoriadnou presnosťou obnoviť pôvodný tvar a funkciu končatiny, a to s minimálnym počtom operácií,“ vysvetlil úrazový chirurg a zástupca prednostu KÚCH Peter Cibur. Na túto prelomovú metódu sa pripravoval niekoľko rokov.



Liečba pritom prebieha prevažne ambulantne, pričom pacient pokračuje v terapii v domácom prostredí. „Je to nielen menej bolestivý, ale aj psychologicky prijateľnejší variant pre pacienta. Navyše sa často dokáže vrátiť do práce v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov, čo je veľký rozdiel oproti životu po amputácii,“ priblížil Cibur.



Na celkovej liečbe sa podľa UNLP okrem úrazových chirurgov, fyzioterapeutov a plastických chirurgov podieľajú aj anestéziológovia, rádiológovia či psychológovia vrátane ošetrovateľského personálu.



V súčasnosti sa na KÚCH lieči viacero pacientov, u troch z nich už liečbu úspešne ukončili. Okrem úrazových deformít dokáže fixátor pomôcť aj pri liečbe chronických rán, kostných infekcií či zložitých poškodení mäkkých tkanív.



„Podľa mojich vedomostí sme v súčasnosti jediné úrazové pracovisko na Slovensku, ktoré túto technológiu má. To znamená, že máme možno technologický aj skúsenostný náskok a väčšie možnosti záchrany týchto poúrazových alebo priamo úrazových stavov,“ povedal Cibur.







Jedným z liečených pacientov je 56-ročný Roman zo Žiliny, ktorý mal pred piatimi rokmi pri dopravnej nehode vážny úraz nohy. Napriek tomu, že podstúpil rad operácií, mal zdeformované chodidlo s bolestivou otvorenou ranou zospodu. „Chodil som na konzultácie, bol som aj v Rakúsku, Innsbrucku, vo Viedni aj v Bratislave, a nikto mi nevedel pomôcť. Každý mi navrhoval amputáciu chodidla a už som vlastne aj mal dohodnutý termín amputácie,“ povedal novinárom. Napokon dostal odporúčanie na košické pracovisko a lekára Cibura. Liečba fixátorom trvala podľa pacienta zhruba trištvrte roka, aktuálne už chodí za podpory palice. „Chodím na rehabilitácie, za tých šesť rokov tá noha stratila tie stabilizačné svaly, čiže treba cvičiť, ale myslím, že raz budem chodiť aj bez paličky,“ uviedol.



Liečbu podstúpila aj 25-ročná študentka Laura z Košíc, ktorá po havárii na motorke utrpela ťažký úraz. Po urgentnej operácii jej nasadili korekčný chirurgický aparát na záchranu končatiny. Fáza s nasadeným šesťbodovým fixátorom na nohe trvala 58 dní. „Aktívne rehabilitujem a finále príde s korekciou jaziev u plastických chirurgov," povedala.



Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa vyzdvihol snahu a odvahu domácich odborníkov angažovať sa vo využívaní prevratných medicínskych technológií. „Zachrániť končatinu pred amputáciou je nielen medicínsky, ale aj ľudský a ekonomický úspech. A u nás v Košiciach sa to darí na svetovej úrovni," uviedol.