Nová mobilná aplikácia BUS Nitra je dostupná na stiahnutie

Nitra 16. decembra (TASR) – Cestujúci v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Nitre budú mať od začiatku roka s príchodom nového dopravcu k dispozícii mobilnú aplikáciu BUS Nitra. Tá je aktuálne dostupná na stiahnutie cez Google Play alebo App Store. „Cestujúci si aplikáciu bezplatne stiahnu do svojho telefónu. Všetko potrebné na cestovanie tak budú mať na jednom mieste a vždy poruke. Klasickú dopravnú kartu tak väčšina už vôbec nebude potrebovať,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.



V mobilnej aplikácii bude od januára možné zakúpiť si krátkodobé lístky na hodinu, jeden deň, tri dni alebo týždeň. Ponúkne vyhľadávanie spojov a najbližšie odchody autobusov, ako aj informácie o prípadných meškaniach spojov. Aplikácia sa môže stať aj nosičom virtuálnej karty, prostredníctvom ktorej bude možné pristupovať do e-shopu. „Cestujúci získa prístup k správe a nákupu svojich predplatných lístkov a bude si môcť aj nabíjať kredit, z ktorého si následne zakúpi krátkodobé lístky bez nutnosti zadávania údajov bankovej karty,“ hovorí Igor Ferenczy zo spoločnosti Transdev, ktorá bude MHD v Nitre zabezpečovať.



V súčasnosti je v aplikácii možné založiť virtuálnu kartu a kúpiť predplatný cestovný lístok na mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok. Je na to potrebná jednoduchá registrácia. Ďalšie pripravené funkcionality – kúpa jednorazových lístkov, cestovný poriadok a informácie o prípadnom meškaní spojov – budú prístupné až po začatí premávky 1. januára 2022.