Nová aplikácia umožní moderným spôsobom spoznať Rímsky kastel

Nitra 14. marca (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj spustila novú mobilnú aplikáciu Rímsky kastel Iža. Návštevníkom umožní moderným spôsobom spoznať prvú a zatiaľ jedinú pamiatku hmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na území Nitrianskeho kraja, rímsky vojenský tábor v Iži, informovala výkonná riaditeľka KOCR Zuzana Palenčíková.



Účelom aplikácie je poskytnúť návštevníkom 3D zobrazenie jednotlivých objektov tábora na základe vedecky založenej rekonštrukcie, ktorej interpretáciu garantuje Archeologický ústav SAV. Aplikácia je prepojená s existujúcou medzinárodnou aplikáciou Living Danube Limes, čím sa zabezpečuje synergia využívania v rámci medzinárodného cestovného ruchu, povedala Petra Barcajová, marketingová manažérka KOCR.



Mobilná aplikácia je pre finančnú náročnosť realizovaná v troch fázach počas troch rokov 2023 až 2025 s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR. Aktuálne je k dispozícii prvá fáza aplikácie. Ponúka virtuálnu prehliadku exteriérov jednotlivých budov tábora, ktorých základy sa zachovali.



Na samotnom voľne prístupnom archeologickom nálezisku s ruinami tábora sú umiestnené QR kódy, ktoré si návštevník naskenuje do svojho mobilného zariadenia a po načítaní sa mu zobrazia 3D modely objektov, pri ktorých sa práve nachádza. Aplikácia je k dispozícii na stiahnutie v Obchod Play alebo App Store.



V druhej fáze plánuje KOCR doplniť do aplikácie podrobné informácie o jednotlivých objektoch tábora, audiokomentár v štyroch jazykových mutáciách a interiéry jednotlivých objektov - stajní, kasární, veliteľskej budovy či rímskych kúpeľov.



V tretej fáze projektu v roku 2025 bude do aplikácie doprogramovaná gamifikácia v rámci virtuálnej prehliadky, vloženie kvízu pre deti a rozšírená realita pre odfotenie sa s rímskym legionárom po prejdení celej virtuálnej prehliadky.



Rímska pevnosť v Iži, postavená v druhom storočí n. l., bola dôležitým strategickým bodom na ochranu hraníc rímskej provincie Panónia. S pôdorysom štvorca s rozmermi asi 160 x 160 metrov a viac ako 500 ubytovanými vojakmi predstavuje jeden z najrozsiahlejších komplexov Rimanov v tzv. barbariku. Je súčasťou obranného hraničného systému Rímskej ríše, tzv. Limes Romanus, a od 30. 7. 2021 je zapísaná na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť medzinárodnej archeologickej lokality Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes.