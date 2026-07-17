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NOVÁ MOŽNOSŤ POHREBU: V Senici vzniká rozptylová lúka
Súčasťou rozptylovej lúky bude aj osadenie solitérneho kameňa, na ktorom pozostalí budú môcť za zosnulého zapáliť sviečku alebo k nemu položiť kvety.
Autor TASR
Senica 17. júla (TASR) - Pozostalí sa budú môcť rozlúčiť so zosnulými na senickom cintoríne rozptýlením popola na lúke. V novej časti mestského cintorína aktuálne prebieha príprava lúky spojená so sadovými úpravami. Jej dokončenie je naplánované najneskôr ku koncu septembra, informovala senická radnica.
Práce zahŕňajú inštaláciu závlahového systému, vybudovanie mlatovej plochy a založenie nového trávnika. Súčasťou rozptylovej lúky bude aj osadenie solitérneho kameňa, na ktorom pozostalí budú môcť za zosnulého zapáliť sviečku alebo k nemu položiť kvety.
„Rozlúčka vo forme rozptýlenia popola na lúke je ekologickou alternatívou ku klasickým pohrebom, keďže popol sa prirodzene vracia do zeme,“ uvádza senická radnica s tým, že zároveň táto forma rozlúčky nepredstavuje pre pozostalých veľkú finančnú záťaž.
Práce zahŕňajú inštaláciu závlahového systému, vybudovanie mlatovej plochy a založenie nového trávnika. Súčasťou rozptylovej lúky bude aj osadenie solitérneho kameňa, na ktorom pozostalí budú môcť za zosnulého zapáliť sviečku alebo k nemu položiť kvety.
„Rozlúčka vo forme rozptýlenia popola na lúke je ekologickou alternatívou ku klasickým pohrebom, keďže popol sa prirodzene vracia do zeme,“ uvádza senická radnica s tým, že zároveň táto forma rozlúčky nepredstavuje pre pozostalých veľkú finančnú záťaž.