Nová nabíjacia stanica pre elektromobily bude pod Spišským hradom

Spišské Podhradie 25. augusta (TASR) - Dve nabíjacie stanice pre elektromobily na parkovisku pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie uvedú do prevádzky v utorok (27. 8.). Boli nainštalované v rámci projektu realizovaného s podporou Európskej únie, ktorého sa zúčastnili partneri z Ukrajiny, Maďarska a Slovenska. TASR o tom informoval primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.



"Projekt si dal za cieľ vybudovať v prihraničnom slovensko-ukrajinsko-maďarskom regióne základnú sieť nabíjacích staníc elektromobilov, ktorá by mohla prispieť k zatraktívneniu uvedených regiónov nielen pre domácich, ale aj zahraničných majiteľov elektromobilov. Nabíjacie stanice umožnia súčasné nabíjanie až štyroch elektromobilov s celkovým výkonom štyri krát 22 kilowattov (kW)," uviedol Kapusta.



Celková výška oprávnených nákladov projektu realizovaného z programu HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 predstavuje 937.170,18 eura. Celková výška finančného príspevku riadiaceho orgánu je 843.453,16 eura.



Partner z Ukrajiny, ktorým je Factory of investment Projects (FIP) Ukrajina, získal takmer 362.000 eur, KIÚT Regional Development Association z Maďarska takmer 195.000 eur a Centrum prvého kontaktu Michalovce získalo viac ako 287.000 eur.



"Finančné náklady za mesto neboli žiadne. Mesto dalo pozemok a robilo inžinierske služby k projektovej dokumentácii, stavebnému povoleniu a pripojeniu na elektrickú sieť. Zároveň zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v danom priestore. Priestor je pod kamerovým systémom," dodal Kapusta.