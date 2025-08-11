< sekcia Regióny
Nová náučná cesta vo Vinodole približuje sakrálne pamiatky v regióne
Impulzom k prezentácii pamiatkových objektov bol rozvoj cykloturistiky podmienený vybudovaním Ponitrianskej cyklomagistrály vedúcej po korune pravostrannej hrádze rieky Nitra.
Autor TASR
Vinodol 11. augusta (TASR) - Zachovávať a prezentovať kultúrne dedičstvo v jeho sakrálnej a profánnej podobe je cieľom novovybudovanej náučnej cesty vo Vinodole v okrese Nitra. Náučná cesta zároveň približuje históriu samotnej obce Vinodol a zároveň prispieva k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a cykloturistiky, informovalo Biskupstvo Nitra.
Impulzom k prezentácii pamiatkových objektov bol rozvoj cykloturistiky podmienený vybudovaním Ponitrianskej cyklomagistrály vedúcej po korune pravostrannej hrádze rieky Nitra. Popri cyklotrase pribudli z iniciatívy obce nové turisticko-informačné tabule. Tie informujú o obci samotnej, o jej geografickej lokalizácii či jej previazanosti na Nitriansky región i Nitrianske biskupstvo. Ďalšie informácie sú zamerané na históriu obce a jej stáročné vinohradnícke tradície.
Informácie na hlavných paneloch dopĺňa orientačná mapa, na ktorej je vyznačená presná poloha 12 pamiatok tvoriacich náučnú cestu. Dva hlavné panely, z ktorých jeden sa nachádza v hornej časti obce a jeden v jej dolnej časti, dopĺňajú pultové tabule. Tie sú umiestnené pri jednotlivých pamätihodnostiach obce, obsahujú ich opis a historické súvislosti i okolnosti, v rámci ktorých vznikli.
Cykloturisti sa pri svojom putovaní Dolnou Nitrou dozvedia o unikátnom interiéri farského kostola Panny Márie Ružencovej, o najstaršej pamiatke farnosti a obce Vinodol - Mariánskom stĺpe, ktorý dokladuje prítomnosť svojho donátora, neskoršieho nitrianskeho kanonika a sirmijského biskupa Ladislava Szörényiho na území dnešnej obce Vinodol, či o súsoší Najsvätejšej Trojice pochádzajúcom z tereziánskej epochy.
Súčasťou náučnej cesty sú okrem sakrálnych aj profánne pamiatky, ktoré pripomínajú dejiny obce v podobe pomníkov venovaných obetiam svetových vojen či obetiam židovského holokaustu.
