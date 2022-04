Nová nemocnica by v Humennom mohla stáť v roku 2026

Humenné 4. apríla (TASR) – Nová štvorposchodová budova nemocnice novej generácie by mohla v Humennom stáť v roku 2026. Jej výstavba s predpokladanými nákladmi vo výške 70 miliónov eur je podmienená schválením finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, informovala TASR komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



"V pláne je výstavba štvorpodlažnej budovy, ktorá by ponúkla priestory pre nový urgentný príjem, pre oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (23 lôžok) a pre päť nových operačných sál," priblížila Fedáková. Nová budova by mala vytvoriť zázemie aj pre pôrodnicu novej generácie vrátane gynekologického, pediatrického a neonatologického programu. Celkový predpokladaný počet nových lôžok je 279. V zariadení by tiež malo vzniknúť 15 nových ambulancií.



"V súčasnosti v sieti nemocníc Svet zdravia pracujeme na príprave štúdie uskutočniteľnosti, ktorá by mala byť sfinalizovaná v máji tohto roka a zároveň pripravujeme žiadosť o posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA)," doplnila Fedáková s tým, že súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti chce projekt rezortu zdravotníctva predložiť v apríli. Stavebníkom bude Nemocnica A. Leňa Humenné.



Humenská nemocnica uskutočnila v roku 2021 na 308 lôžkach 8534 hospitalizácií. Má 474 zamestnancov.