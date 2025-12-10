< sekcia Regióny
Nová okružná križovatka pri Kapušanoch je v prevádzke
Okružná križovatka je v poradí už tretím stavebným objektom, ktorý diaľničiari odovzdali počas výstavby samotného obchvatu.
Autor TASR
Prešov 10. decembra (TASR) - Práce na výstavbe druhej etapy severného rýchlostného obchvatu Prešova pokračujú. Diaľničiari v stredu odovzdali do prevádzky novú okružnú križovatku pri Kapušanoch, ktorá podľa mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zaistí bezpečnejšiu premávku v tejto oblasti.
Okružná križovatka je v poradí už tretím stavebným objektom, ktorý diaľničiari odovzdali počas výstavby samotného obchvatu.
„Pre motoristov sme sprejazdnili už aj dvojicu mostov - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. Oba mosty významne pomohli ako živej premávke, tak aj logistike výstavby,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V súčasnej doznievajúcej stavebnej sezóne sa práce sústreďujú aj na mosty. Celkovo sa na tomto ťahu vybuduje 12 mostov, ktoré budú dokopy tvoriť vyše 1,6 kilometra. Popri mostoch sa pracuje aj na budovaní násypov na východnej strane od tunela, dažďovej kanalizácie, či na výkopových prácach. Súčasťou vyše desaťkilometrového úseku prešovskej R4-ky bude aj takmer dvojkilometrový tunel Okruhliak, v ktorom prebiehajú raziace práce.
Po dokončení tento úsek doplní prvú etapu obchvatu a takisto aj juhozápadný diaľničný obchvat mesta. Pomôže tak podľa mediálnej komunikácie odbremeniť Prešov od tranzitnej dopravy zo všetkých strán. V neposlednom rade ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy.
