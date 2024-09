Nová plaváreň v Lučenci bude pre verejnosť otvorená koncom septembra

Lučenec 12. septembra (TASR) - Nová mestská plaváreň v Lučenci privíta prvých návštevníkov 27. septembra. Plaváreň bude pre verejnosť fungovať v rámci skúšobnej prevádzky, v ktorej sa stavba aktuálne nachádza. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Nová mestská plaváreň v Lučenci návštevníkom ponúkne 25-metrový nerezový plavecký bazén so šiestimi dráhami, hĺbkou od 1,1 do 1,6 metra a teplotou vody od 26 do 28 stupňov Celzia. K dispozícii bude aj detský bazén s vodnými atrakciami a teplotou vody viac ako 30 stupňov Celzia. Súčasťou plavárne je i wellness so saunami a vírivým či ochladzovacím bazénom.



"Ide o najrozsiahlejší projekt posledných desaťročí. Po kompletnej rekonštrukcii synagógy či mestskej radnice bola výstavba plavárne ďalším veľkým míľnikom, ktorý sme úspešne prekročili. Aktuálne prebiehajú posledné úpravy interiéru a exteriéru. Blížime sa do finále, otvorením plavárne s regionálnym významom začneme novú etapu športového života nielen v našom meste, ale i širšom okolí," uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



Výstavba novej krytej plavárne v Lučenci sa začala v lete 2022. Samospráva na projekt za vyše 5,7 milióna eur získala z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 1,5 milióna eur. Plaváreň sa nachádza na Športovej ulici pri mestskom kúpalisku, zimnom a futbalovom štadióne, neďaleko mestského parku i vodnej nádrže Ľadovo. Ambíciou mesta je v budúcnosti ponúkať komplexný športový areál na rôzne sústredenia športovcov aj s možnosťou ubytovania.