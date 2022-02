Nová Poliklinika Bezručova spustí objednávanie pacientov 14. februára

Na archívnej snímke z 11. novembra 2021 zrekonštruovaná poliklinika na Bezručovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. februára (TASR) – Nová Poliklinika Bezručova v bratislavskom Starom Meste by mala 14. februára spustiť objednávanie pacientov do nových medicínskych centier. Pre TASR to uviedol internista, gastroenterológ a jej odborný garant Tibor Hlavatý. Poliklinika má byť otvorená 1. marca. Jej snahou je zvýšiť dostupnosť i kvalitu zdravotnej starostlivosti a skrátiť čakaciu lehotu na odborné vyšetrenie k špecialistovi.skonštatoval Hlavatý. Ubezpečil zároveň, že po personálnej stránke sú všetky centrá pripravené na 100 percent.Celkovo by sa malo v poliklinike nachádzať osem centier, v prvej fáze ich bude šesť. Pôjde o centrum všeobecného lekárstva, reumatologické centrum, neurologické centrum, dermatologické centrum, gynekologické centrum a gastroenterologické centrum. Otvorená bude aj nová lekáreň. V budúcnosti by mali pribudnúť aj internistické a urologické centrum. Pacienti sa budú môcť na vyšetrenie objednávať na webovej stránke www.poliklinikabezrucova.sk, ktorá sa aktuálne finalizuje. Objednávanie bude možné i telefonicky či e-mailom.Komplex budov na Bezručovej ulici z 30. rokov minulého storočia sa radí k vrcholným dielam medzivojnovej funkcionalistickej architektúry na Slovensku. V roku 1989 bol vyhlásený za národnú kultúru pamiatku. Objekt slúžil pôvodne ako Liečebný ústav Robotníckej sociálnej poisťovne, ktorý viedol profesor Ladislav Dérer. Sídlom nemocnice s pôrodnicou a poliklinikou sa stal po druhej svetovej vojne. Komplex, ako ho mnohí poznajú, bol výsledkom prestavby v 60. rokoch, keď došlo k optickému a funkčnému prepojeniu budov. Funkciu štátnej nemocnice s poliklinikou plnil do marca 2005. Objekt odvtedy chátral. Takmer pred dvoma rokmi ho zrekonštruovali, plní najmä funkciu rezidenčno-administratívneho centra.Do zrekonštruovaného komplexu sa zdravotnícke zariadenie vráti takmer po 17 rokoch.