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Nová poradňa v Liptovskom Mikuláši pomáha s určovaním húb a rastlín
Návštevníci sa najčastejšie na poradňu obracajú s prosbami o určenie nazbieraných druhov húb s cieľom zistiť, či ide o jedlé huby.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. júla (TASR) - Hubárska a bylinkárska poradňa v Liptovskom Mikuláši už vyše 30 rokov pomáha ľuďom s určovaním húb a rastlín i s prevenciou pred možnými otravami. S príchodom sezóny zberu húb a liečivých rastlín pokračuje aj v tomto roku pod hlavičkou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Pre TASR to uviedol mykológ SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši Maroš Peiger.
„Liptov ešte stále ponúka množstvo prírodných pokladov v podobe húb či liečivých rastlín. A keďže naša spoločnosť má v sebe pomerne silno zakorenené zvyklosti ich zberu, tak naša hubárska a bylinkárska poradňa je službou verejnosti, ktorá sa chce v tejto oblasti vzdelávať, respektíve bezpečne využívať nazbierané ‚plody‘ z našej prírody,“ ozrejmil Peiger s tým, že návštevníci môžu poradňu využiť osobne, konzultáciou elektronicky formou e-mailu či telefonicky od júna do októbra počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h.
Návštevníci sa najčastejšie na poradňu obracajú s prosbami o určenie nazbieraných druhov húb s cieľom zistiť, či ide o jedlé huby. Rovnako hľadajú informácie o hubách, ktoré rastú na ovocných stromoch v ich záhradách alebo v trávnikoch okolo ich obydlí.
Pri určovaní liečivých rastlín využívajú poradňu najmä úplní začiatočníci pri základných druhoch, ktorí sa pýtajú na presnú identifikáciu rastlín, optimálny čas zberu a ich liečivé účinky. „U húb je to komplikovanejšie. Hubári, aj tí dlhoroční, si často nevšímajú všetky potrebné makroskopické znaky pri určovaní nazbieraných húb, čo ich obvykle vedie k nesprávnym určeniam. Takisto veria rôznym poverám, ako určovať jedlosť či jedovatosť húb, ktoré musíme trpezlivo vyvracať,“ podotkol mykológ.
V poradni sa najčastejšie stretávajú s otázkami k určovaniu jedlej muchotrávky červenkastej a jedovatej muchotrávky tigrovanej. Zároveň sa ľudia zaujímajú o rozdiely medzi jedovatou muchotrávkou zelenou a bedľou vysokou alebo plávkou trávovozelenou či plávkou zelenkastou. Často diskutovanou témou je aj porovnávanie jedovatého hríba satanského s nejedlým horkým hríbom červeným, ktorý je najmä v Liptove často označovaný ľudovým názvom „satan“.
Medzi zaujímavé nálezy, ktoré verejnosť priniesla do poradne, patrí napríklad hríb purpurový. Odborníci ho pomohli určiť a následne ho zaradili aj do zbierky húb SMOPaJ, keďže podobných teplomilných druhov majú v zbierkovom fonde minimum. „Môže to byť motivácia pre všetkých záujemcov o ríšu húb, aby k nám prichádzali aj s menej známymi hubami, pričom niektoré z nich môžu byť cennými prírastkami v našej zbierke exsikátov,“ dodal Peiger.
„Liptov ešte stále ponúka množstvo prírodných pokladov v podobe húb či liečivých rastlín. A keďže naša spoločnosť má v sebe pomerne silno zakorenené zvyklosti ich zberu, tak naša hubárska a bylinkárska poradňa je službou verejnosti, ktorá sa chce v tejto oblasti vzdelávať, respektíve bezpečne využívať nazbierané ‚plody‘ z našej prírody,“ ozrejmil Peiger s tým, že návštevníci môžu poradňu využiť osobne, konzultáciou elektronicky formou e-mailu či telefonicky od júna do októbra počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h.
Návštevníci sa najčastejšie na poradňu obracajú s prosbami o určenie nazbieraných druhov húb s cieľom zistiť, či ide o jedlé huby. Rovnako hľadajú informácie o hubách, ktoré rastú na ovocných stromoch v ich záhradách alebo v trávnikoch okolo ich obydlí.
Pri určovaní liečivých rastlín využívajú poradňu najmä úplní začiatočníci pri základných druhoch, ktorí sa pýtajú na presnú identifikáciu rastlín, optimálny čas zberu a ich liečivé účinky. „U húb je to komplikovanejšie. Hubári, aj tí dlhoroční, si často nevšímajú všetky potrebné makroskopické znaky pri určovaní nazbieraných húb, čo ich obvykle vedie k nesprávnym určeniam. Takisto veria rôznym poverám, ako určovať jedlosť či jedovatosť húb, ktoré musíme trpezlivo vyvracať,“ podotkol mykológ.
V poradni sa najčastejšie stretávajú s otázkami k určovaniu jedlej muchotrávky červenkastej a jedovatej muchotrávky tigrovanej. Zároveň sa ľudia zaujímajú o rozdiely medzi jedovatou muchotrávkou zelenou a bedľou vysokou alebo plávkou trávovozelenou či plávkou zelenkastou. Často diskutovanou témou je aj porovnávanie jedovatého hríba satanského s nejedlým horkým hríbom červeným, ktorý je najmä v Liptove často označovaný ľudovým názvom „satan“.
Medzi zaujímavé nálezy, ktoré verejnosť priniesla do poradne, patrí napríklad hríb purpurový. Odborníci ho pomohli určiť a následne ho zaradili aj do zbierky húb SMOPaJ, keďže podobných teplomilných druhov majú v zbierkovom fonde minimum. „Môže to byť motivácia pre všetkých záujemcov o ríšu húb, aby k nám prichádzali aj s menej známymi hubami, pričom niektoré z nich môžu byť cennými prírastkami v našej zbierke exsikátov,“ dodal Peiger.