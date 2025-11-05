< sekcia Regióny
Nová pracovná plošina posilní údržbu verejného osvetlenia v Prievidzi
Autor TASR
Prievidza 5. novembra (TASR) - Nová pracovná plošina posilní údržbu verejného osvetlenia v Prievidzi. Do svojho vozového parku ju zakúpili Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) za takmer 108.000 eur. Nové vozidlo nahradí starší model, ktorý po 12 rokoch služby vykazoval časté poruchy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Vozidlo má z technického hľadiska rovnakú pracovnú výšku ako pôvodná plošina, je však s novým výrobným riešením na podvozku,“ spresnila Beňadiková.
Spoľahlivosť novej techniky by mala podľa nej prispieť k rýchlejšiemu odstraňovaniu porúch a zároveň umožní bezpečnejšiu montáž vianočného osvetlenia či inej sezónnej výzdoby.
Popri modernizácii techniky pokračovali pracovníci mestskej spoločnosti i v pravidelných údržbových prácach v celom meste. „Na úseku miestnych komunikácií sa venovali opravám povrchov asfaltobetónom, konkrétne na moste na Ceste pod Banskou a na Vinohradníckej ulici. Zároveň dokončili opravu dlažby na Námestí slobody,“ konkretizovala Beňadiková.
Súčasťou jesennej údržby bolo podľa nej aj strojové čistenie hlavných dopravných ťahov, ktoré pomáha udržiavať poriadok a znižovať množstvo prachu a nečistôt.
„V tomto období ešte stále TSMPD zabezpečujú opiľovanie drevín podľa požiadaviek obyvateľov a poslancov volebných obchodov či odborných zamestnancov. Sústreďujú sa však najmä na zber opadaného lístia na verejných priestranstvách,“ ozrejmila vedúca strediska záhradníckych služieb firmy Silvia Masariková.
Technické služby sa postupne pripravujú aj na zimnú sezónu, nielen montážou vianočnej výzdoby a stavbou klziska, ale aj prípravou technických a personálnych kapacít. „Režim zimnej údržby začne pre mesto platiť už 15. novembra, pričom pracovníci budú v nepretržitej pohotovosti na zabezpečenie prejazdnosti komunikácií a chodníkov,“ dodala hovorkyňa mesta.
