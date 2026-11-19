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Nová primátorka Galanty Z. Morovičová a mestskí poslanci zložili sľub
K zmene na primátorskom poste dochádza v Galante po štyroch rokoch.
Autor TASR
Galanta 19. novembra (TASR) - Nová primátorka Galanty Zuzana Morovičová i mestskí poslanci zložili na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva slávnostný sľub. Sedemnásť poslaneckých kresiel obsadili nezávislí kandidáti, dvaja poslanci kandidovali za Maďarskú alianciu.
K zmene na primátorskom poste dochádza v Galante po štyroch rokoch. Morovičová zvíťazila v tesnom súboji s doterajším primátorom Petrom Kolekom s podielom 51,61 percenta hlasov. Mestskí poslanci určili jej mesačný plat vo výške 4553 eur. Ide o zákonný základ bez navýšenia, ktoré je možné až do 60 percent.
Morovičová vo svojom príhovore hovorila o začiatku novej etapy, ktorá prináša veľkú zodpovednosť, výzvy, ale aj príležitosť pokračovať v práci pre mesto. „Uvedomujem si, že funkcia primátorky nie je iba o reprezentácii mesta či prijímaní rozhodnutí. Je predovšetkým o každodennej práci, zodpovednosti, schopnosti počúvať ľudí, hľadať riešenia a niesť zodpovednosť za ich dôsledky,“ podotkla.
Jej cieľom je viesť mesto zodpovedne a hospodárne. „Chcem, aby bola samospráva otvorená svojim obyvateľom, aby mali ľudia možnosť vyjadriť svoj názor a aby cítili, že ich podnety a problémy berieme vážne,“ doplnila.
Už bývalý primátor Kolek v príhovore na začiatku ustanovujúceho zasadnutia povedal, že za uplynulými štyrmi rokmi vidí konkrétne výsledky. „Obnovený renesančný kaštieľ, vynovený amfiteáter, množstvo vybudovaných ciest, chodníkov, nové parkoviská či sprevádzkované nové nájomné byty,“ podčiarkol. Hovoril aj o projektoch, ktoré sú rozbehnuté. Primátorke zaželal, aby mala dobrý tím, rozvahu pri rozhodovaní a odvahu uskutočňovať zmysluplné plány.
Sedemnásť zvolených poslancov je nezávislých - Peter Zelinka, Marek Adamkovič, Peter Wolf, Klára Fialová, Juraj Bottka, Valéria Mýtniková, Peter Paška, Peter Tomič, Zuzana Gauliederová, Tomáš Horváth, Lucia Galambosová, Ladislav Fekete, Veronika Ormandíková, Augustín Popluhár, Marta Vajdová, Miroslav Štibráni a Dajana Laurová. Dvaja mestskí poslanci, Zsolt Takáč a Zsolt Barczi, reprezentujú Maďarskú alianciu. Wolf zloží poslanecký sľub dodatočne.
K zmene na primátorskom poste dochádza v Galante po štyroch rokoch. Morovičová zvíťazila v tesnom súboji s doterajším primátorom Petrom Kolekom s podielom 51,61 percenta hlasov. Mestskí poslanci určili jej mesačný plat vo výške 4553 eur. Ide o zákonný základ bez navýšenia, ktoré je možné až do 60 percent.
Morovičová vo svojom príhovore hovorila o začiatku novej etapy, ktorá prináša veľkú zodpovednosť, výzvy, ale aj príležitosť pokračovať v práci pre mesto. „Uvedomujem si, že funkcia primátorky nie je iba o reprezentácii mesta či prijímaní rozhodnutí. Je predovšetkým o každodennej práci, zodpovednosti, schopnosti počúvať ľudí, hľadať riešenia a niesť zodpovednosť za ich dôsledky,“ podotkla.
Jej cieľom je viesť mesto zodpovedne a hospodárne. „Chcem, aby bola samospráva otvorená svojim obyvateľom, aby mali ľudia možnosť vyjadriť svoj názor a aby cítili, že ich podnety a problémy berieme vážne,“ doplnila.
Už bývalý primátor Kolek v príhovore na začiatku ustanovujúceho zasadnutia povedal, že za uplynulými štyrmi rokmi vidí konkrétne výsledky. „Obnovený renesančný kaštieľ, vynovený amfiteáter, množstvo vybudovaných ciest, chodníkov, nové parkoviská či sprevádzkované nové nájomné byty,“ podčiarkol. Hovoril aj o projektoch, ktoré sú rozbehnuté. Primátorke zaželal, aby mala dobrý tím, rozvahu pri rozhodovaní a odvahu uskutočňovať zmysluplné plány.
Sedemnásť zvolených poslancov je nezávislých - Peter Zelinka, Marek Adamkovič, Peter Wolf, Klára Fialová, Juraj Bottka, Valéria Mýtniková, Peter Paška, Peter Tomič, Zuzana Gauliederová, Tomáš Horváth, Lucia Galambosová, Ladislav Fekete, Veronika Ormandíková, Augustín Popluhár, Marta Vajdová, Miroslav Štibráni a Dajana Laurová. Dvaja mestskí poslanci, Zsolt Takáč a Zsolt Barczi, reprezentujú Maďarskú alianciu. Wolf zloží poslanecký sľub dodatočne.