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Nová primátorka Novák Dana Horná sa ujala funkcie
Horná je prvou ženou na primátorskom poste Novák, naposledy bola riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, v nováckom MsZ už v minulosti pôsobila.
Autor TASR
Nováky 24. novembra (TASR) - Nová primátorka Novák Dana Horná sa v pondelok (23. 11.) ujala svojej funkcie. Spolu s ňou zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) aj desať z 11 mestských poslancov.
Horná je prvou ženou na primátorskom poste Novák, naposledy bola riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, v nováckom MsZ už v minulosti pôsobila. Vo svojom príhovore uviedla, že dostala príležitosť a obrovskú zodpovednosť pracovať pre mesto, ktoré je celý jej život jej domovom.
V 11-člennom MsZ majú prevahu nezávislí kandidáti, je ich deväť, dvaja sú nominantmi politickej strany Hlas-SD. Primátorka ozrejmila, že ôsmi mestskí poslanci sú členmi občianskej iniciatívy Chceme lepšie Nováky, s ktorými išla do volieb, pričom po voľbách sa k nim pridal i deviaty člen tímu.
„Pred nami je spoločná práca, každý z nás má svoj názor, svoje skúsenosti a svoje predstavy. A to je v poriadku. Nemusíme sa na všetkom zhodnúť, ale mali by sme mať jeden spoločný cieľ - Nováky a ich obyvateľov. Chcem, aby sme spolupracovali, aby sme sa nepozerali na to, kto s kým súhlasí, ale na to, čo je dobré pre naše mesto a jeho obyvateľov,“ adresovala Horná poslancom.
Nová primátorka avizovala, že samospráva sa chce zamerať na zníženie ceny tepla, starostlivosť o seniorov, opravu ciest a chodníkov, výstavbu nájomných bytov, zvýšenie bezpečnosti v meste či realizáciu dvoch veľkých investičných projektov - polikliniky a domu kultúry. Mesto podľa nej čaká i prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, budúcoročného rozpočtu či smerníc.
Horná sa vo svojom príhovore dotkla i zámeru spoločnosti Fortischem Energy vybudovať spaľovňu odpadov v areáli firmy. „Je to téma, ktorej sa nemôžeme vyhýbať a ani ju odkladať. Ako mesto budeme v tejto otázke postupovať aktívne, odborne a predovšetkým v záujme svojich obyvateľov. Našou povinnosťou je poznať všetky súvislosti, dôsledne preveriť možné dosahy na životné prostredie, zdravie a kvalitu života ľudí v Novákoch, zabezpečiť, aby hlas našich obyvateľov bolo počuť,“ deklarovala a priblížila, že túto problematiku už začala riešiť uplynulý týždeň.
Horná je prvou ženou na primátorskom poste Novák, naposledy bola riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, v nováckom MsZ už v minulosti pôsobila. Vo svojom príhovore uviedla, že dostala príležitosť a obrovskú zodpovednosť pracovať pre mesto, ktoré je celý jej život jej domovom.
V 11-člennom MsZ majú prevahu nezávislí kandidáti, je ich deväť, dvaja sú nominantmi politickej strany Hlas-SD. Primátorka ozrejmila, že ôsmi mestskí poslanci sú členmi občianskej iniciatívy Chceme lepšie Nováky, s ktorými išla do volieb, pričom po voľbách sa k nim pridal i deviaty člen tímu.
„Pred nami je spoločná práca, každý z nás má svoj názor, svoje skúsenosti a svoje predstavy. A to je v poriadku. Nemusíme sa na všetkom zhodnúť, ale mali by sme mať jeden spoločný cieľ - Nováky a ich obyvateľov. Chcem, aby sme spolupracovali, aby sme sa nepozerali na to, kto s kým súhlasí, ale na to, čo je dobré pre naše mesto a jeho obyvateľov,“ adresovala Horná poslancom.
Nová primátorka avizovala, že samospráva sa chce zamerať na zníženie ceny tepla, starostlivosť o seniorov, opravu ciest a chodníkov, výstavbu nájomných bytov, zvýšenie bezpečnosti v meste či realizáciu dvoch veľkých investičných projektov - polikliniky a domu kultúry. Mesto podľa nej čaká i prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, budúcoročného rozpočtu či smerníc.
Horná sa vo svojom príhovore dotkla i zámeru spoločnosti Fortischem Energy vybudovať spaľovňu odpadov v areáli firmy. „Je to téma, ktorej sa nemôžeme vyhýbať a ani ju odkladať. Ako mesto budeme v tejto otázke postupovať aktívne, odborne a predovšetkým v záujme svojich obyvateľov. Našou povinnosťou je poznať všetky súvislosti, dôsledne preveriť možné dosahy na životné prostredie, zdravie a kvalitu života ľudí v Novákoch, zabezpečiť, aby hlas našich obyvateľov bolo počuť,“ deklarovala a priblížila, že túto problematiku už začala riešiť uplynulý týždeň.