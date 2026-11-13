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Nová primátorka Revúcej sa ujala funkcie, viceprimátorka sa nemení
V Revúcej dochádza k zmene vo vedení mesta po ôsmich rokoch, doterajší primátor Július Buchta už funkciu neobhajoval.
Autor TASR
Revúca 13. novembra (TASR) - V meste Revúca sa vo štvrtok (12. 11.) konalo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Funkcie sa na ňom ujala nová primátorka mesta Lucia Búšová, na viceprimátorskom poste k zmene nedôjde. Slávnostný sľub zložili aj zvolení mestskí poslanci s výnimkou Ivany Goldschmidtovej, ktorá sa mandátu ešte pred jeho prevzatím vzdala.
V Revúcej dochádza k zmene vo vedení mesta po ôsmich rokoch, doterajší primátor Július Buchta už funkciu neobhajoval. Spomedzi štvorice kandidátov občania odovzdali najviac hlasov, a to vyše 42 percent, Lucii Búšovej, ktorá kandidovala ako nezávislá. Nová primátorka vo svojom príhovore poďakovala voličom za dôveru a zablahoželala zvoleným poslancom. Skonštatovala, že verí vo vecnú diskusiu, rešpekt a ochotu hľadať riešenia. „Zodpovednosť za Revúcu nekončí pri volebných výsledkoch, začína práve teraz,“ povedala Búšová.
Primátorka Revúcej si za svoju zástupkyňu vybrala Luciu Medvecovú, ktorá bola i viceprimátorkou doterajšieho primátora. „Počas tohto obdobia získala cenné praktické poznatky z fungovania samosprávy. Jej prax sa potvrdila aj v zastupovaní primátora vo vedení zastupiteľstiev, zabezpečovaní kontinuity chodu mesta pri jeho neprítomnosti a plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie,“ uviedla Búšová.
Slávnostný sľub vo štvrtok zložili aj zvolení mestskí poslanci a poslankyne. Svojho mandátu sa ešte pred konaním MsZ vzdala Ivana Golsdchmidtová (nezávislá), jej post teda pripadol prvej náhradníčke Jane Spišiakovej (Smer-SD). Okrem nej budú novými tvárami v zastupiteľstve aj Zuzana Nosáľová (Hlas-SD), Rastislav Haviar (Smer-SD) a Juraj Ganaj, Matej Herich, Jana Vavreková, Pavel Šepík, ktorí kandidovali ako nezávislí. Dôveru občanov opätovne získali Ersin Metohajro, Martina Fabová, Lucia Medvecová, Ján Magura, Jana Ježíková a Michal Žgravčák, všetci kandidovali ako nezávislí.
V Revúcej dochádza k zmene vo vedení mesta po ôsmich rokoch, doterajší primátor Július Buchta už funkciu neobhajoval. Spomedzi štvorice kandidátov občania odovzdali najviac hlasov, a to vyše 42 percent, Lucii Búšovej, ktorá kandidovala ako nezávislá. Nová primátorka vo svojom príhovore poďakovala voličom za dôveru a zablahoželala zvoleným poslancom. Skonštatovala, že verí vo vecnú diskusiu, rešpekt a ochotu hľadať riešenia. „Zodpovednosť za Revúcu nekončí pri volebných výsledkoch, začína práve teraz,“ povedala Búšová.
Primátorka Revúcej si za svoju zástupkyňu vybrala Luciu Medvecovú, ktorá bola i viceprimátorkou doterajšieho primátora. „Počas tohto obdobia získala cenné praktické poznatky z fungovania samosprávy. Jej prax sa potvrdila aj v zastupovaní primátora vo vedení zastupiteľstiev, zabezpečovaní kontinuity chodu mesta pri jeho neprítomnosti a plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie,“ uviedla Búšová.
Slávnostný sľub vo štvrtok zložili aj zvolení mestskí poslanci a poslankyne. Svojho mandátu sa ešte pred konaním MsZ vzdala Ivana Golsdchmidtová (nezávislá), jej post teda pripadol prvej náhradníčke Jane Spišiakovej (Smer-SD). Okrem nej budú novými tvárami v zastupiteľstve aj Zuzana Nosáľová (Hlas-SD), Rastislav Haviar (Smer-SD) a Juraj Ganaj, Matej Herich, Jana Vavreková, Pavel Šepík, ktorí kandidovali ako nezávislí. Dôveru občanov opätovne získali Ersin Metohajro, Martina Fabová, Lucia Medvecová, Ján Magura, Jana Ježíková a Michal Žgravčák, všetci kandidovali ako nezávislí.