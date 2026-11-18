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Nová primátorka Skalice Buc sa ujala funkcie, poslanci zložili sľub
Buc získala v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 24. októbra, 3243 hlasov.
Autor TASR
Skalica 18. novembra (TASR) - Novozvolená primátorka Skalice Veronika Buc sa v stredu ujala funkcie, keď na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zložila zákonom predpísaný sľub. Sľub zložilo aj 16 z 19 novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Nové volebné obdobie potrvá do roku 2030.
Buc získala v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 24. októbra, 3243 hlasov. Volebná účasť dosiahla 47,79 percenta. Vo svojom príhovore zdôraznila, že jej prioritou bude zlepšovanie života obyvateľov. „Skutočná hodnota mesta sa nemeria iba tým, čo dokáže vybudovať, ale predovšetkým tým, ako sa v ňom žije jeho ľuďom,“ uviedla. Za dôležitú označila spoluprácu MsZ bez ohľadu na názorové a politické rozdiely.
Doterajšia primátorka Oľga Luptáková pri odovzdávaní funkcie poďakovala zamestnancom mesta, poslancom predchádzajúceho zastupiteľstva a obyvateľom za spoluprácu.
Sľuby zložili Martin Kojš, Štefan Miša, Adrián Hertl, Martin Štepán, Peter Horniak, Anna Mierna, Patrik Ďurnek, Mária Kunáková, Michal Hornáček, Peter Wolf, Elena Divko, Petra Balážiková, Kamil Jakabovič, Lenka Bastl, Branislav Nikodem a Peter Pobuda nastúpil na uvoľnený mandát po primátorke Veronike Buc. Peter Bureš, Juraj Mikúš a Erika Vašečková sa na ustanovujúcom zasadnutí ospravedlnili. Sľub zložia na prvom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnia.
MsZ zvolilo aj členov mestskej rady. Budú nimi Martin Kojš, Štefan Miša, Patrik Ďurnek, Kamil Jakabovič a Peter Podola. Mestská rada bude mať šesť členov, pričom šiestym je zástupca primátorky, ktorého meno má byť oznámené na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
Poslanci zvolili aj predsedov a podpredsedov odborných komisií. Za poslanca povereného zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch zvolili Martina Kojša.
Zastupiteľstvo zároveň určilo plat primátorky vo výške 4553 eur mesačne s účinnosťou od stredy. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 14. decembra. Jednou z jeho hlavných tém bude schvaľovanie rozpočtu mesta na rok 2027.
Buc získala v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 24. októbra, 3243 hlasov. Volebná účasť dosiahla 47,79 percenta. Vo svojom príhovore zdôraznila, že jej prioritou bude zlepšovanie života obyvateľov. „Skutočná hodnota mesta sa nemeria iba tým, čo dokáže vybudovať, ale predovšetkým tým, ako sa v ňom žije jeho ľuďom,“ uviedla. Za dôležitú označila spoluprácu MsZ bez ohľadu na názorové a politické rozdiely.
Doterajšia primátorka Oľga Luptáková pri odovzdávaní funkcie poďakovala zamestnancom mesta, poslancom predchádzajúceho zastupiteľstva a obyvateľom za spoluprácu.
Sľuby zložili Martin Kojš, Štefan Miša, Adrián Hertl, Martin Štepán, Peter Horniak, Anna Mierna, Patrik Ďurnek, Mária Kunáková, Michal Hornáček, Peter Wolf, Elena Divko, Petra Balážiková, Kamil Jakabovič, Lenka Bastl, Branislav Nikodem a Peter Pobuda nastúpil na uvoľnený mandát po primátorke Veronike Buc. Peter Bureš, Juraj Mikúš a Erika Vašečková sa na ustanovujúcom zasadnutí ospravedlnili. Sľub zložia na prvom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnia.
MsZ zvolilo aj členov mestskej rady. Budú nimi Martin Kojš, Štefan Miša, Patrik Ďurnek, Kamil Jakabovič a Peter Podola. Mestská rada bude mať šesť členov, pričom šiestym je zástupca primátorky, ktorého meno má byť oznámené na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
Poslanci zvolili aj predsedov a podpredsedov odborných komisií. Za poslanca povereného zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch zvolili Martina Kojša.
Zastupiteľstvo zároveň určilo plat primátorky vo výške 4553 eur mesačne s účinnosťou od stredy. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 14. decembra. Jednou z jeho hlavných tém bude schvaľovanie rozpočtu mesta na rok 2027.