Nová publikácia prináša príbehy slovenských svätcov a blahoslavených
Zozbierané príbehy podľa autorov odhaľujú dejiny kresťanskej kultúry, odvahu i duchovnú hĺbku našich predkov.
Autor TASR
Nitra 19. januára (TASR) - Naši svätí-nový lexikón slovenských svätcov a blahoslavených je názov novej publikácie autorského kolektívu pod vedením nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a publicistu Bystríka Bugana. Ako informovalo nitrianske biskupstvo, kniha predstavuje svätcov a blahoslavených, ktorí žili a pôsobili na území dnešného Slovenska.
Zozbierané príbehy podľa autorov odhaľujú dejiny kresťanskej kultúry, odvahu i duchovnú hĺbku našich predkov. „Hoci Slovensko nemá veľa kanonizovaných svätcov, autorom sa podarilo do publikácie zaradiť tri desiatky osobností. Okrem toho, že nás inšpirujú svojím životom, boli už povýšené aj na oltár. Na Slovensku sa buď narodili alebo na jeho území pôsobili. Vytvárajú tak mozaiku, ktorou mapujú dejiny kresťanstva i nášho národa,“ doplnilo biskupstvo.
