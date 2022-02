Nová regionálna linka má spojiť Stupavu, Marianku a Záhorskú Bystricu

Bratislava 18. februára (TASR) - Od septembra má vzniknúť nové autobusové spojenie medzi bratislavskou mestskou časťou Záhorská Bystrica, mestom Stupava a obcou Marianka. Informujú o tom samosprávy na svojich weboch s odvolaním sa na rokovania so zástupcami Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) a dopravcom Arriva, prevádzkujúcim prímestské autobusy v kraji.



Nová linka s číslom 216 má od septembra v skúšobnej prevádzke zabezpečiť spoje od skorého rána do večera. "Premávať bude menší osemmetrový autobus s kapacitou 30 miest v hodinovom intervale," avizuje mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica.



Stupava na svojom webe dodáva, že mesto s dopravcom výhľadovo na rok 2023 rieši aj spoje smerom do bratislavskej Devínskej Novej Vsi až po budúcu nemocnicu v lokalite Bory.



O podrobnostiach budú samosprávy priebežne informovať.