Nová riaditeľka bratislavskej zoo pracuje na novom koncepte záhrady

Bratislava 12. decembra (TASR) – Nová riaditeľka bratislavskej zoo Júlia Hanuliaková pracuje na novom koncepte záhrady. Jej zámerom je vytvoriť zoo, ktorá môže konkurovať najlepším zoologickým záhradám v okolitom regióne. Hanuliaková chce pretaviť svoje skúsenosti zo Spojených štátov amerických, kde si vytvorila kariéru návrhárky zoologických záhrad.



"Mám veľmi hlboký vzťah k tejto zoologickej záhrade. Toto mesto, táto záhrada je pre mňa tak veľmi dôležitá a práca pre ňu tak zmysluplná, že som sa rozhodla, že tu chcem investovať svoj čas a svoje skúsenosti," uviedla Hanuliaková, ktorá je riaditeľkou bratislavskej zoo od novembra. S touto záhradou prvýkrát profesionálne spolupracovala, keď pomáhala s návrhom výbehu pre vlkov, ktorý bol aj ocenený. "Vtedy som si uvedomila kvality bratislavskej zoo. Je to nádherný priestor s dobrou zbierkou zvierat," poznamenala.



Jedným z plánov riaditeľky je vytvoriť v zoo kolekciu karpatských zvierat, takzvaný Karpatský les. Záhrada podľa nej svojou rozlohou a skladbou vegetácie poskytuje ideálne prírodné podmienky pre chov živočíchov, ktoré sa stali symbolmi slovenských lesov ako rysy, vlky, medvede, zubry či rôzne druhy kopytníkov. "Prioritou je vyriešenie chovného zariadenia pre medveďa Félixa, ktorý je dlhodobo umiestnený v nevyhovujúcich podmienkach zastaraného výbehu zo 60. rokov," priblížili zo zoo. Hanuliaková nezabúda ani na ikonické exotické zvieratá a vtáky z Afriky ako lev, žirafa, zebra, nosorožec, Austrálie či juhovýchodnej Ázie, ktoré by mali mať zastúpenie a zároveň by sa mali v tomto prírodnom pásme cítiť komfortne. Plánuje tiež rozšíriť kolekcie vtákov, plazov, obojživelníkov, ale i hmyzu a motýľov.



Za dôležité kritérium pre výber konkrétnych druhov zvierat považuje poslanie modernej zoologickej záhrady ako rezervoára záložnej populácie ohrozených živočíchov. Ochrana prírody a ohrozených druhov zvierat, zapájanie sa do ochranárskych aktivít či vzdelávanie verejnosti prostredníctvom inštitúcie zoologickej záhrady sú podľa Hanuliakovej jedny z najdôležitejších úloh modernej zoo.



Z tej bratislavskej plánuje vytvoriť miesto, ktoré spája zvieratá, ľudí a prírodu. Kde sa návštevník cíti príjemne, kde môže relaxovať, stráviť čas prechádzkou či vzdelávať sa. Chýbať tu nebudú piknikové miesta i kultúrne podujatia. "Zoologická záhrada v Bratislave má nádhernú prírodu a silného ducha miesta. Sú tu zákutia, ktoré sú pôvabné samé o sebe. Veľká rozmanitosť biotopov a neporušených krajinných oblastí, ktoré sa dajú využiť na stretnutia s divokou prírodou a divokými zvieratami," skonštatovala nová riaditeľka.



Zoologická záhrada Bratislava je najnavštevovanejšou inštitúciu hlavného mesta Bratislavy, rozprestierajúca sa na rozlohe 96 hektárov. Počas svojej 60-ročnej histórie sa stala domovom pre 183 druhov zvierat.