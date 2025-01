Nová riaditeľka Divadla Andreja Bagara chce zvýšiť umeleckú prestíž

Nitra 13. januára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre má od 1. januára novú riaditeľku, ktorou sa na základe výberového konania stala Veronika Moravčíková. Ako uviedla, jej ambíciou je zvýšiť umeleckú prestíž divadla, skvalitniť jeho umeleckú tvorbu a prinášať aj nové inovatívne projekty.



Moravčíková počas svojej kariéry pracovala v manažmente Starého divadle Karola Spišáka v Nitre a spolupracovala aj na formovaní nitrianskeho Nového divadla. Bola riaditeľkou Mestského kultúrneho centra v Hlohovci a pôsobila aj v Slovenskom národnom divadle. Do vedenia DAB príde aj režisér a pedagóg Michal Vajdička, ktorý bude novým vedúcim umeleckého súboru. Novým šéfdramaturgom bude Daniel Majling.



"Určite chceme zachovať kontinuitu divadla v projektoch, ktoré fungujú a sú úspešné a zároveň ho chceme posunúť k novým umeleckým výzvam. Znamená to budovanie kvalitného dramaturgického plánu. Aby v ňom mali svoje miesto predstavenia, ktoré sa budú tešiť veľkému diváckemu záujmu a tiež inscenácie, ktoré oslovia náročného diváka," vysvetlila Moravčíková.



Nový tvorivý tím divadla chce divákov osloviť kvalitnými inscenáciami, ale aj premenou DAB na otvorený kultúrny a verejný priestor, v ktorom ľudia radi trávia čas nielen ako diváci, ale i ako súčasť komunity. "S tým súvisí tvorba zážitkovej, vzdelávacej a voľnočasovej ponuky. Napríklad v podobe workshopov, divadelných soaré, ´prespávačiek´ pre deti či rôznych aktivít pre rodiny, seniorov a ďalšie cieľové skupiny. Realizácia týchto plánov bude samozrejme závisieť aj od ekonomických, personálnych a ďalších možností divadla," pripomenula Moravčíková.



Ďalšími aktivitami DAB budú podujatia zamerané na mladých divákov i tvorcov. Ich súčasťou bude napríklad divadelné lektorstvo, vzdelávacie programy, spolupráca so školami, duálne vzdelávanie určené stredným školám a tiež stážový program DAB pre vysokoškolákov. V rámci budovania kultúrnej komunity v regióne chce divadlo rozvíjať aj viaceré programy pre dobrovoľníkov, ktorí môžu spolupracovať na vzdelávacích a sprievodných programoch i na bežnom chode divadla.



Podľa riaditeľky bude vedenie DAB na realizácii týchto zámerov intenzívne pracovať. "Momentálne sa musím sústrediť aj na preberanie agendy, zoznamovanie sa s divadlom a jeho pracovníkmi. Plynule tiež pokračujeme v práci na súčasnej divadelnej sezóne 2024/2025 a už pripravujeme aj tú budúcu," doplnila Moravčíková.