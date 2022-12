Nová scéna ponúkne predstavenie tlmočené do posunkového jazyka

Bratislava 27. decembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) ponúkne vo štvrtok (29. 12.) komédiu Sex pre pokročilých, ktorá bude tlmočená do slovenského posunkového jazyka. TASR o tom informovala PR manažérka DNS Zuzana Šebestová.



Priblížila, že obaja herci budú mať svojho tlmočníka, ktorý nielen prekladá do posunkového jazyka text, ale je aj hercom, používa mimiku, gestá. "Tlmočníci si text hry najprv museli preložiť do posunkového jazyka, naskúšať samostatne podľa záznamu inscenácie a potom spolu s hercami. Ide o prvé uvedenie tejto komédie v posunkovom jazyku vôbec," dodala.



Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 h v Štúdiu Olympia.