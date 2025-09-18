< sekcia Regióny
Nová sezóna Národného divadla Košice bude patriť najmä deťom
Národné divadlo Košice (NDKE) počas jubilejnej 80. sezóny prinesie 11 premiér.
Autor TASR
Košice 18. septembra (TASR) - Národné divadlo Košice (NDKE) počas jubilejnej 80. sezóny prinesie 11 premiér. Osloviť ňou chce najmä detských divákov a rodiny. Program sezóny 2025/2026 tak zahŕňa sériu premiér a repríz, ktoré prepájajú klasiku s rozprávkovou fantáziou. Informovalo o tom vedenie divadla na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Divadlo je priestor, kde sa môže stretnúť niekoľko generácií - starí rodičia, rodičia aj deti. Ak im ukážeme operu, balet a činohru v podobe, ktorá je pre nich zrozumiteľná a príťažlivá, stanú sa z nich naši diváci aj v budúcnosti,“ povedal generálny riaditeľ NDKE Ondrej Šoth s tým, že chcú, aby sa do divadla vracali celé rodiny a aby aj rodičia či starí rodičia mali dôvod prísť do divadla spolu s deťmi.
Operný súbor odštartuje sezónu v piatok (19. 9.) Cirkusovou princeznou Emmericha Kálmána. V novembri uvedie Snehovú kráľovnú Sergeja Baneviča podľa rozprávky Hansa Christiana Andersena a vrcholom sezóny bude aprílová premiéra Turandot Giacoma Pucciniho.
Baletný súbor NDKE zas prinesie v októbri dielo Chudobných rodičov syn, ktoré je inšpirované slovenskou ľudovou rozprávkou Pavla Dobšinského. Na jar 2026 sa na javisko dostane jeden z najpopulárnejších titulov klasického baletného repertoáru Korzár a v novej sezóne sa v obnovenej premiére vráti na košické divadelné dosky aj baletná inscenácia Nočná skúška - príprava na muzikál. Pripravujú aj špeciálny projekt, ktorým je Luskáčik pre nevidiacich. „Snažíme sa sprístupniť balet ľuďom s úplným alebo ťažkým zrakovým postihnutím kombináciou hmatu a sluchu,“ informovalo divadlo.
Prvou premiérou činohry v tejto sezóne budú v októbri Traja veteráni Jána Wericha. Ďalšou novinkou bude Banský kvet maďarského dramatika Csabu Székelyho, ktorý na Slovensku doposiaľ uvedený nebol. Inscenácia priblíži život herečky, spisovateľky a feministky Hany Gregorovej, ktorá stála po boku spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. V programe nebude chýbať ani situačná komédia Michaela Frayna Sardinky na scénu, prosím!
NDKE zároveň pripravuje sprievodné edukačné programy pre školy, tvorivé dielne pre deti a diskusie. Chystá aj Letnú školu baletu a spúšťa i pravidelný Divadelný ateliér. Pôjde o voľnočasovú aktivitu pre mladé talenty od 13 rokov. Súčasťou jubilejnej sezóny bude tiež kongres, výstava mapujúca históriu divadla či priestorová intermediálna výstava vo Východoslovenskom múzeu. Šoth dodal, že približne po 25 rokoch má divadlo opäť aj rámcovú zmluvu s STVR, čo prinesie úzku umeleckú spoluprácu.
„Divadlo je priestor, kde sa môže stretnúť niekoľko generácií - starí rodičia, rodičia aj deti. Ak im ukážeme operu, balet a činohru v podobe, ktorá je pre nich zrozumiteľná a príťažlivá, stanú sa z nich naši diváci aj v budúcnosti,“ povedal generálny riaditeľ NDKE Ondrej Šoth s tým, že chcú, aby sa do divadla vracali celé rodiny a aby aj rodičia či starí rodičia mali dôvod prísť do divadla spolu s deťmi.
Operný súbor odštartuje sezónu v piatok (19. 9.) Cirkusovou princeznou Emmericha Kálmána. V novembri uvedie Snehovú kráľovnú Sergeja Baneviča podľa rozprávky Hansa Christiana Andersena a vrcholom sezóny bude aprílová premiéra Turandot Giacoma Pucciniho.
Baletný súbor NDKE zas prinesie v októbri dielo Chudobných rodičov syn, ktoré je inšpirované slovenskou ľudovou rozprávkou Pavla Dobšinského. Na jar 2026 sa na javisko dostane jeden z najpopulárnejších titulov klasického baletného repertoáru Korzár a v novej sezóne sa v obnovenej premiére vráti na košické divadelné dosky aj baletná inscenácia Nočná skúška - príprava na muzikál. Pripravujú aj špeciálny projekt, ktorým je Luskáčik pre nevidiacich. „Snažíme sa sprístupniť balet ľuďom s úplným alebo ťažkým zrakovým postihnutím kombináciou hmatu a sluchu,“ informovalo divadlo.
Prvou premiérou činohry v tejto sezóne budú v októbri Traja veteráni Jána Wericha. Ďalšou novinkou bude Banský kvet maďarského dramatika Csabu Székelyho, ktorý na Slovensku doposiaľ uvedený nebol. Inscenácia priblíži život herečky, spisovateľky a feministky Hany Gregorovej, ktorá stála po boku spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. V programe nebude chýbať ani situačná komédia Michaela Frayna Sardinky na scénu, prosím!
NDKE zároveň pripravuje sprievodné edukačné programy pre školy, tvorivé dielne pre deti a diskusie. Chystá aj Letnú školu baletu a spúšťa i pravidelný Divadelný ateliér. Pôjde o voľnočasovú aktivitu pre mladé talenty od 13 rokov. Súčasťou jubilejnej sezóny bude tiež kongres, výstava mapujúca históriu divadla či priestorová intermediálna výstava vo Východoslovenskom múzeu. Šoth dodal, že približne po 25 rokoch má divadlo opäť aj rámcovú zmluvu s STVR, čo prinesie úzku umeleckú spoluprácu.