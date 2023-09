Nová socha Octahedral Body je odhalená

Bratislava 19. septembra (OTS) – Pokračovanie komplexu Eurovea pod taktovkou developera J&T Real Estate (JTRE) ide po štyroch rokoch intenzívnych prác do finále. Po otvorení rozšírenia nákupného centra a priľahlých verejných priestorov a dokončení administratívnych a bytových budov, vrátane prvého slovenského mrakodrapu, je sprístupnená aj zostávajúca časť predĺženia obľúbenej dunajskej promenády. Pri tejto príležitosti bola na novom námestí na nábreží odhalená aj socha Octahedral Body.Foto: JTREDielo Viktora Freša, jedného z najvýraznejších súčasných slovenských umelcov, vyhralo verejnú súťaž o vizuálne umelecké dielo, ktorú vyhlásil JTRE na jar minulého roka. Päťčlenná porota následne v júni 2022 spomedzi 25 návrhov slovenských a českých umelcov udelila prvé tri miesta a autori si prevzali ocenenia na vernisáži výstavy súťažných diel v Sklade č. 7.Foto: JTRETrinásť metrov vysokú abstraktnú postavu vychádzajúcu z autoportrétnej výtvarnej témy autora tvoria farebné gule s priemerom 2,2 a 2,65 metra na oceľovej konštrukcii. Podľa hodnotenia poroty ide o vyvážený elementárny tvar, ktorý vytvorí potrebný urbanisticko-priestorový akcent v tomto architektonickom kontexte. Vyznačuje sa výraznou siluetou, čitateľnou štruktúrou a elementárnymi farebnými formami.„Komisia vyjadrila presvedčenie, že realizáciou vybraného návrhu vznikne ďalší silný mestotvorný prvok, ktorý so sebou prinesie vizuálny jazyk 21. storočia a prispeje k rozvoju verejného priestoru v Bratislave,“ povedal po zasadnutí poroty jej člen, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid. „Ako porota sme hľadali také dielo, ktoré bude založené na silnej vizualite, no zároveň bude spĺňať akúsi symboliku pre ľudí,“ doplnila Zuzana Pacáková, členka poroty a odborná konzultantka súťaže, umelecká riaditeľka festivalu Biela noc.Foto: JTRE„Myslím si, že v tomto prípade sa stala unikátna vec, ktorá sa na Slovensku bežne nedeje, že developer dokázal zrealizovať dielo súčasného umenia s veľkorysým rozmerom. Veľmi sa teším, že sa to začína diať aj u nás,“ povedal Viktor Frešo počas realizácie diela.JTRE vo svojich projektoch už tradične dáva priestor umeniu – Octahedral Body tak doplní diela ako Mýtická loď, Bronzové žraloky a ďalšie v River Parku alebo Messerschmidtove Charakterové hlavy a Frešova Circle Head v Zuckermandli.Foto: JTRESúčasťou parkových úprav v novej časti promenády sú tiež minimalistické hravé objekty z dielne oceňovaného dizajnéra Lucu Boscardina. Projekt Animal Factory mal premiéru na milánskom Design Weeku v roku 2021 a zožal obrovský úspech. Zvieratká prirodzene nabádajú okoloidúcich, aby otvorili myseľ a popustili uzdu fantázii. A nielen vizuálnej. Objekty sú pripravené na jednoduché interakcie s okoloidúcimi. Vidíte v nich nástroj na cvičenie, skúšanie parkúrových trikov, detské hry v štýle starých dobrých sídliskových prašiakov alebo originálne miesto pre posedenie? Nábrežie Dunaja sa stalo domovom pre šesť z nich, pričom ich spojením je práve voda. Korytnačka, mrož, chobotnica, krokodíl, pelikán a veľryba doplnia „rodinu“ zvierat vo verejnom priestore, ktorá sa neustále rozrastá na námestiach a v mestských parkoch po celom svete.Dôležitou súčasťou plnohodnotnej mestskej štvrte Eurovea City, ktorá je srdcom rozvíjajúceho sa moderného centra Bratislavy, sú rozsiahle verejné priestory. Autorkou koncepcie predĺženej promenády a mestského bulváru je uznávaná architektka s medzinárodným renomé a realizáciami v najväčších európskych metropolách, profesorka Beth Galí, ktorá spolupracovala s architektmi celého projektu zo štúdia GFI.„Eurovea patrí k najkrajším mestským priestorom v Bratislave. Sú to práve kvalitné verejné priestory so službami – nábrežná promenáda s parkom a námestia, vďaka čomu sa tu ľudia cítia veľmi príjemne a radi tu trávia čas. Tieto kvality sme podporili aj v pokračovaní projektu a návštevníci tak majú k dispozícii jeden kompletný príjemný verejný priestor,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Cieľom developera, urbanistov a architektov bolo vytvoriť prepojenia s Dunajom a plynulý prechod k nábrežiu. Dôležitým kompozičným prvkom sa stali mestské osi, ktorých kríženie sa odohráva priamo v predpolí Eurovea Tower. Architektúra nového priestoru preto vychádzala z overenej filozofie a kostra verejných priestorov vznikla už pri tvorbe urbanistickej koncepcie celého územia.„Bratislava je mesto na Dunaji, ku ktorému sa historicky obrátila chrbtom a je na čase ju k Dunaju opäť viac priblížiť. Eurovea City je dôležitým bratislavským priestorom, kde je nevyhnutné využiť fenomén vodného toku a kde sa podarilo ešte výraznejšie pritiahnuť Bratislavčanov k Dunaju,“ hovorí architektka Katarína Jägrová z GFI.Foto: JTRECieľom Beth Galí bolo vytvoriť vizuálne neinvazívny priestor, ktorý potlačí všetky ruchy a poskytne ľuďom harmonicky konzistentnú mestskú štvrť so špecifickým charakterom, ktorá vie byť intuitívne používaná viacerými spôsobmi, je variabilná a podporuje ľuďom vlastnú hravosť.Inšpiráciu niekdajším prístaviskom, typickými žeriavmi, koľajovou dopravou a elegantnou drsnosťou pretavila architektka do dizajnového verejného osvetlenia z cortenu. Materiál typický pre priemyselnú architektúru sa objavuje aj na kvetináčoch a žľaboch – a nevtieravo pripomína minulosť územia a dotvára jeho celkové vyžarovanie.Foto: JTREHlavnou tepnou zóny sa stáva bulvár Pribinova. „Je to centrálna os, ktorá spája dve hlavné oblasti – severnú a južnú. Bulvár musí byť priateľský k chodcom, musí tu byť veľa zelene, a pretože ulica nie je cesta ani diaľnica, doprava je orientovaná v strede a bočné časti sú voľné pre chodcov a ostatné aktivity, ktoré nesúvisia s dopravou. Dva pruhy sú pre automobily a medzi nimi je cesta pre bicykle, kolobežky a ostatné alternatívne formy dopravy,“ vysvetľuje Beth Galí.Premenu nábrežia zavŕši vybudovanie skateparku s bežeckým rozcvičiskom na doposiaľ nevyužívanom priestranstve pod Mostom Apollo. „V spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a organizáciou Be Cool je už na stole pripravená štúdia riešiaca celkovo 1 800 štvorcových metrov určených na šport, na ktorej realizáciu sa už tešíme,“ dodáva projektový manažér Ľuboš Kaštan.