Nová športová hala v Senici bude využívať slnečnú energiu

Senica 23. júla (TASR) - Nová športová hala, ktorú stavajú pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, bude na časť svojej prevádzky využívať aj slnečnú energiu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



"Aktuálne sme na streche telocvične osadili fotovoltické panely, ktoré zabezpečia významnú úsporu energie budovy a prispejú k udržateľnosti celého projektu," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že športová hala by mala byť hotová v predstihu, a to do konca tohto roka.



Na streche budovy bola nainštalovaná fotovoltická elektráreň, ktorá sa skladá zo 108 kusov fotovoltických panelov. Tieto panely môžu pokryť približne 40 percent ročnej spotreby elektrickej energie, a to aj v závislosti od spôsobu fungovania a prevádzky telocvične. Investíciu do obnoviteľných zdrojov energie realizuje TTSK na základe nízkouhlíkovej stratégie.