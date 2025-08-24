< sekcia Regióny
Nová sprievodcovská brožúra OOCR Rajecká dolina je určená deťom
Nová brožúra je pokračovaním úspešného cestopisníka Putuj Rajeckou dolinou s vodníkom Rajkom, ktorý vyšiel v roku 2019 a ktorý dopĺňa ponuku produktov pre rodiny s deťmi v tomto regióne.
Autor TASR
Rajec 24. augusta (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rajecká dolina vydala sprievodcovskú brožúru Kam s deťmi v Rajeckej doline. Ako informovala výkonná riaditeľka OOCR Petra Dubeňová, je určená pre deti do desiatich rokov a má za cieľ spríjemniť malým návštevníkom objavovanie krás tohto regiónu.
Doplnila, že brožúra obsahuje nielen zaujímavé fotografie, ale aj ilustrácie vytvorené talentovanou študentkou z Poluvsia Andreou Kianičkovou. „Sprievodca ponúka deťom možnosť objaviť až 21 miest a aktivít v Rajeckej doline, ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií – pamiatky a múzeá, zábava, poznávanie prírody a prechádzky a turistika,“ priblížila Dubeňová.
Deti sa podľa jej slov môžu tešiť na rôzne výzvy, hádanky, tipy a odporúčania, ale aj maľovanky, tajničky, kvízy o Rajeckej doline a pexeso. Nová brožúra je pokračovaním úspešného cestopisníka Putuj Rajeckou dolinou s vodníkom Rajkom, ktorý vyšiel v roku 2019 a ktorý dopĺňa ponuku produktov pre rodiny s deťmi v tomto regióne.
„Veríme, že si novú brožúru obľúbia nielen deti, ale aj rodičia a ich spätná väzba bude pre nás motiváciou pri tvorbe ďalších produktov cestovného ruchu pre deti v Rajeckej doline,“ dodala Dubeňová.
