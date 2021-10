Nová stála expozícia v Sabinove približuje život mesta

Prešov 30. októbra (TASR) - Krajské múzeum v Prešove otvorilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sabinove svoju novú stálu expozíciu Sabinov v zrkadle času. Zrealizovalo ju v spolupráci so zriaďovateľom, Prešovským samosprávnym krajom (PSK) za pomoci mestskej samosprávy a ďalších partnerov. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



Stála expozícia prezentuje bohatú škálu historických a umeleckých zbierkových predmetov. Všetky exponáty majú sabinovský pôvod. "Expozícia ponúka možnosť zoznámiť sa s regionálnymi klenotmi umenia a kultúry," povedal riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, ktorý je zároveň autorom námetu výstavy.



Návštevník novovzniknutej expozície tak bude podľa jeho slov môcť spoznať jedinečné skvosty mapujúce dejiny mesta a regiónu od stredoveku do 20. storočia.



"Sme radi, že môžeme verejnosti ponúknuť pohľad na bohoslužobné predmety nevyčísliteľnej hodnoty či dielo maliara Johana Bergla, ktoré patrí k najcennejším dielam z obdobia baroka na Slovensku," doplnil Olejník.



Súčasťou inštalácie je aj dočasná výstava diel sabinovského maliara Ernesta Stenhuru a taktiež panelová výstava Sabinov na starých pohľadniciach, ktoré návštevníka vovedú do atmosféry mesta na prelome 19. a 20. storočia.



Vznikajúca expozícia plynule nadväzuje na starú múzejnú tradíciu, ktorá sa začala písať už v polovici 19. storočia. V tom čase zhromažďovala intelektuálna, zväčša učiteľská verejnosť vzácne zbierky v rámci pôsobenia miestneho piaristického gymnázia. Boli inštalované v improvizovaných expozíciách, ktoré boli súčasťou gymnaziálnych kabinetov.



"Štátne nariadenia z konca 19. storočia tento trend posilnili a sabinovské múzeum získalo štatút a právny rámec. Dôležitým medzníkom pre sabinovské múzeum bol rok 1918. V nasledujúcom desaťročí došlo k inštitucionálnemu posilneniu sabinovského múzea. Výrazným impulzom pre jeho rozvoj bola aktivita členov Matice slovenskej. Matičiari v tom období získali, a teda zachránili, množstvo historických zbierkových predmetov," priblížil Žitný.



V roku 1953 vzniklo de jure a 13. novembra 1959 de facto Vlastivedné múzeum v Sabinove. V roku 1960 bolo Okresné múzeum v Sabinove premenované na Mestské múzeum Sabinov.



Na základe reštitúcie a rozhodnutia prvostupňového, ako aj odvolacieho súdu bola v roku 1997 budova gymnázia prevedená z vlastníckych práv mesta Sabinov na rehoľu piaristov. Následne došlo k zrušeniu právnej subjektivity mestského múzea a k jeho zlúčeniu s Krajským múzeom v Prešove. V roku 2004 múzeum v Sabinove zaniklo.