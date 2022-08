Nová strana SOM Slovensko pripravuje cez víkend ustanovujúci kongres

Na archívnej snímke starosta mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica Jozef Krúpa. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 11. augusta (TASR) - Ustanovujúci kongres novej politickej Strany obcí a miest - SOM Slovensko by sa mal konať počas nadchádzajúceho víkendu v Bratislave. Voliť by sa mali vedenie strany, členovia predsedníctva či všetky ďalšie potrebné orgány strany. Nový politický subjekt zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 10. augusta.skonštatoval splnomocnenec prípravného výboru, starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a predseda Regionálneho združenia starostov mestských častí Bratislavy Jozef Krúpa.Ambíciou strany, ktorá vznikla pred tohtoročnými jesennými komunálnymi voľbami, je mať celoslovenskú pôsobnosť. Aj preto medzi zakladajúcimi členmi strany a účastníkmi kongresu majú byť viacerí slovenskí starostovia a primátori.doplnil člen prípravného výboru a starosta Dúbravky Martin Zaťovič.Cieľom strany je priniesť z regiónov do politiky šikovných a skúsených ľudí, ktorí majú záujem pomáhať pri rozvoji miest a obcí. Pripojiť sa môže každý, kto má ambíciu a chuť zmeniť okolie, mesto či obec k lepšiemu, pričom sa nechce uchádzať o podporu žiadnej z politických strán ani zbierať podpisy ako nezávislý kandidát.V prípravnom výbore je okrem Krúpu a Zaťoviča aj starosta Lamača Lukáš Baňacký, starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék a primátor Stupavy Peter Novisedlák. Prípravný výbor strany odovzdal pre registráciu celkovo 16.551 platných podpisov.Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.