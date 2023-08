Nová štvrť Mlynské nivy má mať dostupné bývanie i mestský bulvár

Bratislava 8. augusta (TASR) - Nová štvrť na Mlynských nivách v Bratislave má vzniknúť na princípoch 15-minútového mesta, s blokovou zástavbou, dostupným bývaním, občianskou vybavenosťou, cyklochodníkom aj mestským bulvárom. Uviedol to Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý sa s vlastníkmi dotknutých pozemkov dohodol, ako má štvrť vyzerať.



V rámci prípravy urbanistickej štúdie uzatvoril inštitút zmluvy s ôsmimi vlastníkmi pozemkov zastupujúcimi 14 projektov o koordinovanej príprave modernej štvrte. "Vďaka koordinovanému postupu mesta a vlastníkov pozemkov dôjde k transformácii územia s množstvom brownfieldov, zhodnotia sa všetky riešené projekty. Tiež sa docieli vysoká kvalita života budúcich obyvateľov novej štvrte," informovala TASR Annamária Krchňavá z MIB.



Štúdiu, podľa ktorej sa má územie rozvíjať, zverejnia na jeseň. Nasledovať bude verejné prerokovanie a zapracovanie pripomienok. MIB poukazuje na základný princíp, na ktorom štvrť vznikne. V pešej dostupnosti by mali byť všetky potrebné funkcie a primárnou udržateľné formy dopravy.



"Štvrť tiež napĺňa princíp dostupného bývania blízko centra s množstvo zelene s parkami od zonálnych po susedské aj dostupnými športoviskami pre zdravších obyvateľov, a tiež novou základnou školou," spresnili z MIB-u. Výstavba verejnoprospešnej infraštruktúry v novej štvrti by mala byť spolufinancovaná developermi. Pôjde najmä o kvalitnú dopravu, dostatočnú občiansku vybavenosť a dostupné sociálne služby, dostupnú zeleň a kvalitný verejný priestor.



Zóna Mlynské nivy má 138 hektárov a je vymedzená Košickou ulicou, križovatkou na Most Apollo, Prievozskou ulicou, Hraničnou a Prístavnou ulicou v blízkom dotyku so Zimným prístavom ako ďalším rozvojovým územím.



Je tam viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa v minulom roku prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu s cieľom zvýšenia dostupnosti bývania. Podľa odhadov MIB bude v lokalite preinvestovaných len z projektov pochádzajúcich z výzvy zhruba 1,6 až dve miliardy eur a predpoklad je, že do 15 až 20 rokov tak vznikne vyše 7000 nových bytov.