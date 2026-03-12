< sekcia Regióny
Nová svetelná signalizácia vo Viničnom zvýši bezpečnosť dopravy
Fungovať bude v dynamickom režime.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) uvedie v pondelok 16. marca predpoludním do prevádzky novú cestnú svetelnú signalizáciu na križovatke ciest II/503 a III/1084 v obci Viničné v okrese Pezinok. Fungovať bude v dynamickom režime. Zvýšiť má bezpečnosť i plynulosť dopravy v tomto frekventovanom úseku. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Križovatka je vybavená modernou svetelnou signalizáciou riadenou v dynamickom režime, ktorý umožňuje flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu,“ skonštatovala Forman s tým, že riadenie križovatky sa bude prispôsobovať intenzite premávky.
Súčasťou je aj kamerový dohľad, ktorý umožní monitorovanie dopravnej situácie v križovatke. Do systému bola zároveň integrovaná meteostanica poskytujúca informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach. Tieto údaje môžu pomôcť najmä pri efektívnejšom riadení zimnej údržby a pri rýchlej reakcii na zhoršené klimatické podmienky.
„Križovatka je vybavená modernou svetelnou signalizáciou riadenou v dynamickom režime, ktorý umožňuje flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu,“ skonštatovala Forman s tým, že riadenie križovatky sa bude prispôsobovať intenzite premávky.
Súčasťou je aj kamerový dohľad, ktorý umožní monitorovanie dopravnej situácie v križovatke. Do systému bola zároveň integrovaná meteostanica poskytujúca informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach. Tieto údaje môžu pomôcť najmä pri efektívnejšom riadení zimnej údržby a pri rýchlej reakcii na zhoršené klimatické podmienky.