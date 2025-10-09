< sekcia Regióny
Nová svetelná signalizácia zvýši bezpečnosť chodcov v Považskom Chlmci
Autor TASR
Žilina 9. októbra (TASR) - Od piatka 10. októbra bude na priechode pre chodcov v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec v prevádzke nové svetelné signalizačné zariadenie. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, cieľom novovybudovaného zariadenia je zvýšiť bezpečnosť chodcov v blízkosti zastávky mestskej hromadnej dopravy, kde je vysoká intenzita dopravy.
„Svetelné signalizačné zariadenie je vybavené modernými dopytovými tlačidlami s vibračnou aj akustickou odozvou, ktoré uľahčia prechod aj osobám so zrakovým alebo sluchovým obmedzením. Zariadenie využíva inovatívny kamerový systém pozostávajúci zo štyroch kamier,“ priblížila Ondrášová.
Dve z kamier sledujú priestor určený na čakanie a samotný priechod pre chodcov, ďalšie dve kamery slúžia na zhromažďovanie analytických dát o premávke. Tento systém pomáha minimalizovať zbytočné zastavovanie vozidiel a zároveň zvyšuje plynulosť dopravy i bezpečnosť prechádzajúcich chodcov.
„Všetky návestidlá sú vybavené úspornou LED technológiou a zachované bolo aj osvetlenie priechodu, aby boli chodci dobre viditeľní aj počas nočných hodín,“ dodala Ondrášová.
