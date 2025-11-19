< sekcia Regióny
Nová technika pomôže Detve zefektívniť zber a triedenie odpadu
Autor TASR
Detva 19. novembra (TASR) - Technické služby Detva majú novú techniku, ktorá prispeje k zlepšeniu systému nakladania s komunálnym odpadom. Využívať ju budú pri zbere, preprave a triedení odpadu, ako aj pri údržbe verejných priestranstiev. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že súčasťou je vozidlo s rotačným lisovaním na zber a zvoz komunálneho aj biologicky rozložiteľného odpadu. Vybavené je rotačným systémom lisovania a záchytnou vaňou. Postavené je na podvozku s celkovou hmotnosťou 26 ton a s výkonom motora 235 kilowattov (kW). Nadstavba má objem 20 kubických metrov. Cena vozidla je približne 369.000 eur s DPH.
Ďalšou je motorová kosačka so zberným košom. Využívať ju chcú na kosenie mestských zelených plôch. „Vyznačuje sa vysokým výkonom aj pri sťažených podmienkach, poháňa ju kvapalinou chladený vznetový motor s výkonom 16 kW,“ objasňuje samospráva. Cena kosačky je približne 23.000 eur s DPH.
Podľa samosprávy teleskopický nakladač je na triedenie a nakladanie komunálneho odpadu. Jeho celková hmotnosť je 6,9 tony, poháňa ho dieselový motor s objemom 3,5 litra a výkonom 90 kW. Cena stroja je približne 135.000 eur s DPH.
Hovorca doplnil, že štyri nové veľkoobjemové kontajnery s hákovým uchytením umiestnia v mestskom zbernom dvore. Slúžiť budú na objemný a drobný stavebný odpad. Každý z nich má objem 30 kubických metrov. Cena je spolu približne 26.000 eur s DPH. „Nové stroje výrazne zefektívnia našu prácu a umožnia nám lepšie reagovať na potreby mesta,“ uviedol konateľ Technických služieb Detva Jozef Malatinec. Zdôraznil, že vozidlo na zber odpadu aj teleskopický nakladač prinesú úsporu času, paliva aj personálnych kapacít.
Stroje obstarali v rámci projektu s názvom Zvýšenie vytriedenosti komunálnych odpadov v meste Detva. Podporili ho fondy Európskej únie vo výške 85 percent. Zo štátneho rozpočtu to bolo sedem percent a z vlastných zdrojov osem percent. Celková suma predstavuje takmer 500.000 eur bez DPH.
