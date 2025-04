Nová telocvičňa vo Veľkých Bieliciach už môže slúžiť žiakom

Partizánske 10. apríla (TASR) - Novovybudovaná telocvičňa pri Základnej škole (ZŠ) v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice už môže slúžiť žiakom. Do výstavby športoviska investovala samospráva viac ako 1,2 milióna eur, investíciu financovala z dotácie Fondu na podporu športu a vlastných zdrojov. Telocvičňu otvorili vo štvrtok.



Nová telocvičňa nahradila staré športovisko, ktoré muselo mesto na základe rozhodnutia statika zavrieť ešte v júni 2021. „Telocvičňa, ktorá tam bola, z hľadiska jej provizórnosti vydržala viac, ako bolo očakávané, teda viac ako 20 rokov. Pred piatimi rokmi začala mať vážne problémy, museli sme ju uzatvoriť. Žiaci potom museli prejsť na ZŠ Radovana Kaufmana, kde sme ich na telesnú výchovu prevážali,“ spomenul primátor Jozef Božik.



Rozhodnutie o výstavbe novej telocvične označil primátor za kľúčové, a to preto, aby škola dostala jasný signál, že samospráva s ňou počíta aj do ďalších rokov. „ZŠ je v mestskej časti, ktorá je trochu okrajová, ale zároveň je škola veľmi dôležitá pre mestskú časť, kde žije viac ako 2000 obyvateľov, a spĺňa dôležitú infraštruktúrnu vybavenosť i pre Malé Bielice, Návojovce. Chodia do nej aj deti zo Skačian, Hradišťa, Brodzian,“ priblížil Božik.



Školu podľa neho navštevuje viac ako 200 žiakov a výstavbou telocvične za viac ako 1,2 milióna eur tak získala nový rozmer. „Je to moderná telocvičňa s priestorom i na sedenie, to znamená vysunutým hľadiskom. Spĺňa štandardy 21. storočia. Hlavne dáva priestor na to, aby mali žiaci kvalitnú telesnú výchovu. Zároveň, aby v prípade záujmu slúžila v popoludňajších hodinách na prenájom aj pre ďalšie športové a spoločenské organizácie,“ dodal s tým, že objekt tak bude slúžiť nielen pre športové, ale i kultúrne aktivity.



Architektonicky novostavbu mesto navrhlo ako dva navzájom prepojené objekty. Dominantný objekt telocvične je prepojený s existujúcou budovou školy spojovacou chodbou v úrovni druhého nadzemného podlažia. Na výstavbe športoviska sa podieľalo viacero dodávateľov.