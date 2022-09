Nová trať má prepojiť Dlhé diely s trolejbusovou sieťou v hlavnom mest

Bratislava 24. septembra (TASR) - Nová trolejbusová trať medzi Patrónkou a Riviérou by mala prepojiť Dlhé diely s celým systémom trolejbusových tratí v hlavnom meste. Vyplýva to zo zámeru, ktorý Dopravný podnik Bratislava (DPB) predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Hlavným cieľom projektu je zníženie negatívnych dosahov dopravy na životné prostredie, a tiež zefektívnenie prevádzky MHD i zvýšenie dostupnosti významných cieľov ciest pre obyvateľov Dlhých dielov," uviedol dopravca o vyše trojkilometrovom úseku trolejbusovej trate v jednom i druhom smere. Prepojovacím uzlom medzi novou samostatnou traťou z Dlhých dielov a už existujúcou sieťou je križovatka Valašská – Mlynská dolina.



"Cena verejnej práce bola v rámci dokumentácie stavebného zámeru vypočítaná vo výške 13.259.879 eur bez DPH," uvádza DPB o výstavbe a potrebných úpravách. Začiatok je závislý od získania potrebných povolení, odhad je marec 2023 s dokončením stavebných prác do septembra 2023 a kolaudáciou do konca roka 2023.



Trolejbusová trať Patrónka-Riviéra je jednou zo štyroch, na ktorých projekčnú prípravu získalo vo februári hlavné mesto nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 2,8 milióna eur. Okrem trate medzi Dlhými dielmi a Patrónkou majú ísť financie na prípravu tratí Autobusová stanica - Nové SND, Bulharská - Galvaniho (Avion) a Trenčianska - Bajkalská - Hraničná - Mlynské Nivy. Okrem toho je naplánovaná aj modernizácia trate z Hlavnej stanice cez Kramáre na Patrónku.