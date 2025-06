Bratislava: Trolejbusová trať Patrónka-Riviéra je bližšie k realizácii

Bratislava 5. júna (TASR) - Plánovaná nová trolejbusová trať medzi Patrónkou a Riviérou v Bratislave je o niečo bližšie k realizácii. Hlavné mesto vo štvrtok podpísalo zmluvu so zhotoviteľom stavby. S prácami by sa malo začať v priebehu niekoľkých týždňov. Výstavba by mala trvať niekoľko mesiacov. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 15,7 milióna eur. Nová trať prepojí trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí hlavného mesta cez Mlynskú dolinu.



„Bol vysúťažený dodávateľ, dnes sme podpisovali zmluvu. Dodávateľ má pár týždňov na prípravu a v priebehu mesiaca by sa mala začať výstavba,“ uviedla vo štvrtok pre médiá viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová s tým, že samotné práce by mali trvať osem až deväť mesiacov a je hradená z eurofondov.



Súčasťou projektu je výstavba nového trolejového vedenia, oprava chodníkov a debarierizácia priechodov pre chodcov, zlepšiť sa má tiež križovatka pri Základnej škole Dubová, ktorá má byť bezpečnejšia. Rovnako tak rozšírenie nástupiska zastávky ZOO v smere na Habánsky mlyn, osadenie prístrešku na tejto zastávke i nové informačné tabule na všetkých zastávkach po trati. Naplánované sú tiež prekládky inžinierskych sietí.



Práce by zároveň vyžiadajú čiastkové dopravné obmedzenia, magistrát však sľubuje, že nepôjde o nič „dramatické" ako pri iných stavbách. Keďže je Mlynská dolina obojsmerná komunikácia, pri prekládkach sietí či stavbe trakčných vedení bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu.



Trolejbusová trať prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske a Trnavské mýto. Cieľom je zníženie environmentálnych dosahov na dopravu, keďže má priniesť ekologickejšiu elektrickú MHD bez priamych emisií, namiesto naftových motorov i zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách. „Na Dlhých dieloch je tzv. ostrovná trolejbusová trať, ktorá nie je prepojená s ostatnou trolejbusovou sieťou,“ podotkla Kratochvílová.



Linka 32 by tak v budúcnosti mohla jazdiť častejšie, na linke 33 môžu byť nahradené 12-metrové vozidlá kapacitnejšími 18-metrovými kĺbovými trolejbusmi, do ktorých sa zmestí o 50 percent viac cestujúcich.



Nová trať má mať sedem kilometrov, okolo troch kilometrov z každom smere.