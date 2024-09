Nová tržnica na Trnavskom mýte by sa mohla dočkať reštartu

Bratislava 22. septembra (TASR) - Nová tržnica na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste by sa mohla po rokoch nezáujmu dočkať reštartu. Pomôcť má tomu plán revitalizácie z dielne mestskej časti i participácia obyvateľov. Snahou je prinavrátiť jej niekdajšiu atraktivitu a zvýšiť konkurencieschopnosť. Prvé kroky vedúce k jej "oživeniu" by sa mali uskutočniť v najbližších týždňoch.



"Tržnica bola v minulosti dôležitým miestom a som presvedčený, že má stále obrovský potenciál. Po dlhých rokoch pustnutia si konečne zaslúži obnoviť zašlú slávu. Je však nutné zmeniť nielen spôsob jej fungovania, ale tiež samotný koncept," konštatuje starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



V záujme vyriešiť dlhoročne zanedbávanú budovu vypracovalo vedenie mestskej časti plán jej revitalizácie. Prináša konkrétne kroky, ako Novú tržnicu oživiť a vyriešiť jej zlú ekonomickú bilanciu. Cieľom plánovaného reštartu je naplniť potenciál budovy a vytvoriť v nej fungujúci priestor, ktorý okrem funkcie predaja a služieb poskytne kultúrno-spoločenský program a možnosti na trávenie voľného času.



V rámci naplánovaných zmien má dôjsť k reforme manažmentu. Pracovný tím má mať za úlohu nastaviť taký model fungovania tržnice, ktorý povedie k jej sebestačnosti generovaním stabilných príjmov z prenájmu obchodných prevádzok či organizovania trhov, festivalov alebo firemných podujatí. Dôležitou úlohou má byť aj riešenie technickej stránky budovy, čomu má pomôcť energetický audit. Súčasťou plánu je tiež zlepšenie dojmu z návštevy budovy a jej okolia. Realizácia krokov sa má uskutočniť za plnej prevádzky.



Kľúčovým bodom plánu revitalizácie je podľa mestskej časti aj participácia, ktorú realizuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Má zistiť, akú tržnicu si želajú súčasní predajcovia i návštevníci a čo v tržnici chýba tým, ktorí ju nenavštevujú. Získané informácie následne poslúžia ako podklad pre budúcu koncepciu fungovania tržnice. Obyvatelia môžu svoj názor vyjadriť prostredníctvom online dotazníka, participácia však bude prebiehať aj priamo v Novej tržnici a v jej okolí, a to do 13. októbra. V októbri je naplánovaná aj výzva na prilákanie nových nájomcov.



K naplneniu konceptu kultúrnospoločenského priestoru má tento rok prispieť aj podujatie Urban Market (Winter Edition), ktoré sa v Novej tržnici uskutoční od 6. do 8. decembra.



Mestská tržnica v Bratislave vyrástla v rokoch 1978 až 1983 v blízkosti bývalého centrálneho trhoviska, ktoré sa z dôvodu výstavby domu odborov presťahovalo na Miletičovu ulicu. Autorom projektu budovy tržnice bol slovenský architekt Ivan Matušík. Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť objekt v podobe preskleného kontajnera s odkrytými potrubiami vzduchotechniky v duchu ideí high-tech. Tržnica dlhé roky poskytovala obyvateľom ponuku ovocia a zeleniny či kvetov, v suteréne svoje miesto našli predajňa potravín a mäsiarstvo. S príchodom veľkých nákupných centier začala atraktívnosť tržnice upadať, nedostatočná údržba a strata predajcov a poskytovateľov služieb viedli k zníženiu jej konkurencieschopnosti.