Nová turistická sezóna v trnavskom regióne príde s viacerými novinkami
Séria prehliadok s názvom Nepoznané miesta odštartuje už v máji.
Autor TASR
Trnava 3. mája (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism otvára novú turistickú sezónu v regióne Trnava s viacerými novinkami. Návštevníkom ponúkne pestrý program prehliadok, ktoré predstavia známe miesta aj menej objavené lokality. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z OOCR Trnava Tourism.
Región chce podľa organizátorov ukázať širší obraz územia - popri meste Trnava či obciach Smolenice a Dolná Krupá sa pozornosť presunie aj do menších obcí, vinohradníckej krajiny a lokalít spojených s každodenným životom. „Chceme, aby si návštevníci mohli región užiť pokojne a prirodzene a aby bol cestovný ruch prínosom aj pre miestnych,“ uviedol riaditeľ organizácie Alexander Prostinák.
Séria prehliadok s názvom Nepoznané miesta odštartuje už v máji. Návštevníci sa oboznámia napríklad s históriou mlynárstva v Špačinciach, podnikovou rekreáciou na Jahodníku, lesnou železnicou na Dobrej Vode či s minulosťou obcí Cífer a Biely Kostol.
Dostupné budú aj tematické prehliadky zamerané na sakrálne pamiatky, podzemie Trnavy či históriu vybraných obcí vrátane Voderadov. Súčasťou ponuky zostáva aj cyklojazda s architektom po Trnave. Nový formát prehliadok s názvom Safari v chotári pribudne od júna. Zahŕňa napríklad Čerešňové dobrodružstvo v Boleráze, výpravy do bývalých vinohradov v Ružindole či putovanie Ružovou dolinou do Suchej nad Parnou.
Počas letných mesiacov organizácia opäť pripraví bezplatné prehliadky so sprievodcom, ktoré sa budú konať v júli a auguste každý pracovný deň pred mestskou vežou v Trnave. Návštevníci si budú môcť vybrať medzi témami Sakrálna Trnava a Svetská Trnava.
Vlani absolvovalo turistické prehliadky v regióne viac ako 5000 ľudí, turistické informačné centrum zaznamenalo vyše 34.000 návštevníkov, z toho takmer 4700 zo zahraničia. Záujem zahraničných turistov podľa organizácie stabilne rastie, pričom vyhľadávajú najmä historické pamiatky a atmosféru mesta.
