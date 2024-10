Nová ulica v Banskej Bystrici má niesť názov Ulica Paľa Bielika

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Nová ulica, ktorá vznikla v banskobystrickej lokalite nazývanej Na Kačici, by mala niesť názov Ulica Paľa Bielika. Z celkového počtu 853 hlasujúcich bolo za ulicu pomenovanú po hereckej legende, režisérovi, scenáristovi a zakladateľskej osobnosti slovenskej kinematografie 442 obyvateľov. O novom názve ulice definitívne rozhodne až mestské zastupiteľstvo (MsZ). Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.



Za názov pre novú ulicu mohli Banskobystričania hlasovať do 15. októbra a na výber mali štyri návrhy.



"Pri výbere vhodného názvu novej ulice mesto oslovilo profesora Jaromíra Krška z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela a svoje návrhy predstavili aj bystrickí lokálpatrioti. Matričný úrad tento občanmi preferovaný názov predstaví v komisii MsZ pre kultúru a začne sa tradičný proces kreovania príslušného všeobecne záväzného nariadenia. To následne prejde pripomienkovaním, až sa dostane na rokovanie mestskej rady a MsZ," vysvetlil magistrát.



Pomenovanie Ulica Viliama Paulinyho, nazvaná po verejnom činiteľovi, bankárovi a krátko i starostovi Banskej Bystrice, získalo 197 hlasov a za Ulicu Michala Rárusa, nazvanú po národnokultúrnom dejateľovi a richtárovi mesta pod Urpínom, hlasovalo 152 ľudí. Za Ulicu Mareka Frauwirtha, po slovenskom ľavicovom aktivistovi židovského pôvodu, absolventovi Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici, ktorá v súčasnosti nesie jeho meno, bolo len 62 hlasujúcich.



Paľo Bielik sa narodil v roku 1910 v Senici, čo je dnes časť Banskej Bystrice. V tomto meste skončil odbornú školu a začal hrať aj ochotnícke divadlo. Jeho meno v súčasnosti v meste pod Urpínom nesie jeden z najväčších amfiteátrov na Slovensku - Amfiteáter Paľa Bielika.