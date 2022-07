Jazierka v parku v Novej Vsi nad Žitavou sú po rokoch opäť funkčné

Nová Ves nad Žitavou 2. júla (TASR) - Jazierka v parku v obci Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra sú po dlhých rokoch opäť funkčné. Pribudli v nich vodné rastliny a postupne by sa mali do nich vrátiť aj ryby a živočíchy. V blízkosti jazierok by mali byť osadené nové sedenia, obec uvažuje aj nad mostíkmi a mólom s loďkou, informovala samospráva.



Obec sa o obnovu jazierok pokúšala už od roku 1982, keď dala vypracovať projektovú dokumentáciu na ich obnovu. Tá sa postupne obnovovala a viackrát prerábala, konečné právoplatné vodoprávne povolenie obec získala vo februári minulého roka. Náklady na projekt vo výške 327.520 eur bez DPH však vysoko prevyšovali finančné možnosti obce. "Jednotlivé časti projektu sme preto začali budovať svojpomocne, s pomocou firiem, dobrovoľníkov a nadšencov. Finančne prispela aj Nadácia ZSE," uviedli zástupcovia obce.



Dve jazierka vznikli ako súčasť historického parku v druhej polovici 19. storočia. Sú súčasťou vodného systému, slúžili na zavlažovanie stromov. Grófi z neďalekého kaštieľa ich využívali aj na člnkovanie.