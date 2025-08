Nová veža nad Hontianskymi Tesármi ponúka výhľady až do Maďarska

Hontianske Tesáre 3. augusta (TASR) - Výhľady na bájne Sitno, región Hont aj kopce nášho južného suseda ponúka vyhliadková veža, ktorá v uplynulých týždňoch vyrástla nad obcou Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Nová turistická infraštruktúra, ktorej súčasťou je aj kaplnka, ohnisko či informačná tabuľa, má ambíciu pritiahnuť do regiónu ešte viac návštevníkov.



Kultúrna referentka obce Katarína Sabová pre TASR uviedla, že pri výbere lokality na jej umiestnenie zvažovali viacero možností. Miesto, kde nakoniec vyrástla, vybrali najmä preto, že je odtiaľ vidieť do širokého okolia.



„Je vidieť krásne kúpeľné mesto Dudince, vrch Sitno. Na druhej strane si návštevníci môžu pozrieť maďarské kopce. Návštevníci vyhliadkovej veže vidia aj naše časti obce, lebo Hontianske Tesáre nie je len jedna obec,“ poznamenala Sabová s tým, že od roku 1971 ju tvoria aj bývalé obce Dvorníky, Šipice a Báčovce.



Vyhliadková veža vznikla v rámci projektu Poznaj svoje okolie podporeného dotáciou vo výške 78.500 eur z rozpočtovej rezervy predsedu vlády. Je vysoká 12 metrov a má tri podlažia, pričom na najvyššom z nich ešte osadia informačné tabule. V terénne ju dopĺňa kaplnka s obrazom Sedembolestnej Panny Márie, ohnisko a informačná tabuľa.



K veži sa dostanú návštevníci nenáročnou prechádzkou po poľnej ceste, ktorú zvládnu aj rodiny s deťmi. Na svoje objavenie čaká aj medzi cykloturistami. „Hont je známy cyklotrasami a cez Hontianske Tesáre ide niekoľko cyklotrás. Jedna je aj súčasťou cesty do obce Lišov, čiže keď pôjdu cyklisti po tejto trase smerom na Lišov, tak si budú vedieť spraviť odbočku,“ priblížila Sabová s tým, že k vyhliadkovej veži ich navedie šípový smerník.



Novovybudované priestranstvo budú podľa Sabovej využívať aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, už počas jeho otvorenia sa tu konal Koncert pod hviezdami. Každý rok sa podľa Sabovej snažia v Hontianskych Tesároch upriamiť pozornosť nielen občanov, ale aj turistov aj na ďalšie zaujímavosti, ktoré táto malá a nie veľmi známa dedinka ponúka.



Nachádza sa tu napríklad prírodná zaujímavosť Tesárska roklina, ktorej súčasťou sú dúpence. Podľa Sabovej ide o skalné obydlia, pričom sa nevie, na čo slúžili. „V súčasnosti sú turistickým lákadlom, veľa návštevníkov nielen z Hontu, ale aj zo zahraničia sa tam chodí pozerať a obdivovať túto krásu,“ dodala s tým, že ako prvý ich zdokumentoval už Andrej Kmeť.