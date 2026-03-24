< sekcia Regióny
Nová vízia Žilina 2050 chce udržať a prilákať tisíce mladých talentov
Vízia Žilina 2050 má za cieľ transformovať mesto na moderný inovačný uzol, ktorý dokáže udržať talenty a premeniť geografickú polohu na kľúčovú konkurenčnú výhodu.
Autor TASR
Žilina 24. marca (TASR) - Žilina ako štvrté najväčšie mesto na Slovensku prišlo v období rokov 2011 - 2021 takmer o 5000 mladých obyvateľov vo veku od 20 do 29 rokov. Žilinská radnica spolu s inovačným centrom INOVIA chcú na tento nepriaznivý demografický vývoj reagovať víziou Žilina 2050, ktorú oficiálne predstavili v pondelok (23. 3.) v priestoroch Novej synagógy. TASR o tom informovala Kristína Gáliková zo spoločnosti INOVIA.
Doplnila, že dôvody na sformovanie dlhodobej stratégie sú podložené dátami, ktoré naznačujú postupné starnutie a vyľudňovanie mesta. Podľa analýz je migračné saldo mesta dlhodobo záporné. „Počet seniorov v meste vzrástol za poslednú dekádu o 45 percent a odhaduje sa, že už o niekoľko rokov bude podiel seniorov nad 60 rokov tvoriť až 30,8 percenta celkovej populácie mesta,“ priblížila Gáliková.
Vízia Žilina 2050 má za cieľ transformovať mesto na moderný inovačný uzol, ktorý dokáže udržať talenty a premeniť geografickú polohu na kľúčovú konkurenčnú výhodu. Podľa riaditeľa inovačnej spoločnosti Vlastimila Kociána je kľúčom k úspechu vytvorenie funkčného ekosystému, ktorý prepojí vzdelávanie s moderným podnikaním.
„Žilina má vďaka svojej polohe, univerzitnému zázemiu a priemyselnej tradícii silný potenciál byť inovatívnym mestom. Našou úlohou je byť koordinátorom a garantom tohto procesu v dlhodobom horizonte. Chceme, aby mladí ľudia videli v Žiline nielen minulosť svojich rodičov, ale predovšetkým svoju vlastnú budúcnosť. Vízia bude fungovať len vtedy, ak sa z nej stane otvorená platforma pre konkrétne projekty a spoluprácu,“ uviedol Kocián.
Aby sa Žilina stala atraktívnym miestom na život, do ktorého sa mladí ľudia budú chcieť vracať, vízia navrhuje konkrétne kroky smerujúce k systémovej zmene. Patria medzi ne intenzívnejšie prepojenie akademickej pôdy s praxou s cieľom vytvárať pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou či zvýšenie transparentnosti a zapojenie občanov do rozhodovacích procesov. Ambasádorský program zase prinesie možnosť pre aktívnych Žilinčanov stať sa priamou súčasťou implementácie vízie, navrhovať vlastné projekty a podieľať sa na tematických stretnutiach.
