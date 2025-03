Nová výstava na Budatínskom hrade priblíži postavu drotára v divadle

Žilina 19. marca (TASR) - Považské múzeum v Žiline sprístupní od 21. marca v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu novú výstavu s názvom Dosky, ktoré znamenali svet. Podľa hovorkyne múzea Magdalény Lackovej výstava prezentuje prepojenie medzi drotárstvom a divadlom a jej zámerom je nadviazať na predchádzajúcu výstavu Postava drotára v literatúre.



Výstava pozostáva z niekoľkých inscenácií, ktoré sa odohrali na pôde slovenského profesionálneho divadla. "Vo väčšine z nich je postava drotára zobrazená ako kladná bytosť nesúca vznešené atribúty inšpirujúce nás všetkých, hoci nie vždy je hlavnou postavou. Prostredníctvom predstavení zameraných na drotárov príbeh, tvorcovia reflektovali dianie politických udalostí a vnímanie drotárstva v našich reáliách, no v neposlednom rade nastavovali zrkadlo spoločnosti," priblížila teatrologička a múzejná pedagogička Tatiana Kubáňová.



Doplnila, že výstava je koncipovaná tak, aby vytvorila ilúziu divadelnej budovy. "Začína vstupom do vestibulu, v našom prípade do foyer, výstavná časť predstavuje divadelnú sálu a podkrovie evokuje divadelnú neopakovateľnosť, fantáziu a emócie v podobe rozprávkových príbehov. V rámci výstavy predstavíme nielen činoherné, ale aj bábkové divadlo. Návštevníci sa môžu tešiť na kostýmy z pôvodných inscenácií, dobové materiály ako fotografie, recenzie, bulletiny, pozvánky, kostýmové a scénické návrhy," dodala Kubáňová.



Výstava bude pre verejnosť prístupná do 31. marca 2026 v čase otváracích hodín Drotárskeho pavilónu. Považské múzeum ju pripravilo v spolupráci s Divadelným ústavom, Divadlom Andreja Bagara v Nitre, Múzeom bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a Slovenskou národnou knižnicou.