Nová výstava na Trenčianskom hrade predstavuje zvieratá z kovošrotu

Trenčín 2. mája (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne otvorilo hlavnú turistickú sezónu na Trenčianskom hrade výstavou Kovozoo. Hlavnou témou sú zvieratá z celého sveta, ktorých podobizeň je stvárnená netradičným spôsobom. Sochy zvierat v životnej veľkosti sú vyrobené z nepotrebného kovošrotu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a propagácie múzea Katarína Špačková.



"V exteriéroch dolného nádvoria je inštalovaných 14 sôch, pričom každá z nich má jedinečný štýl vyhotovenia. Spája ich jedno - ukázať malým aj veľkým návštevníkom, že aj zo zdanlivo nepotrebného odpadu môžu vzniknúť veci, ktoré sú nielen krásne a zaujímavé, ale aj naďalej užitočné," načrtla Špačková.



Myšlienku tomuto projektu dala Kovozoo v Uherskom Hradišti, ktorá múzeu sochy na mesiac zapožičala. "Každé zo zvierat má svoj rodný list, z ktorého sa návštevníci dozvedia zaujímavé informácie. Presne tak, ako to býva v skutočnej zoo, len tých našich kovových sa môžu naši návštevníci bez obáv dotýkať," uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.



Na hrade sa tak návštevníci môžu odfotiť s gorilou Minervou, koňom Čikom, žirafou Dakotou, sadnúť si na gepardicu Fialku či pohladkať veveričku Žanetu. "Veríme, že aj týmto zábavným spôsobom inšpirujeme našich návštevníkov k myšlienkam o využití zdanlivo nepotrebných vecí na niečo užitočné. Tak ako to robievali aj naši predkovia," dodal Martinisko.



Výstava v areáli Trenčianskeho hradu potrvá do 26. mája a je prístupná v rámci všetkých hradných okruhov za bežné vstupné.