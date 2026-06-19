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Nová výstava na Trenčianskom hrade približuje bitku pri Moháči
Výstava vznikla pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči a múzeum ňou nadväzuje na jeho tohtoročné aktivity s medzinárodným presahom.
Autor TASR
Trenčín 19. júna (TASR) - Bitku pri Moháči, ktorá bola jednou z najvýznamnejších udalostí stredoeurópskych dejín, približuje nová výstava Trenčianskeho múzea v Trenčíne Moháč a jeho odkaz: 90 minút boja, 150 rokov strachu. Verejnosť si ju môže pozrieť na Trenčianskom hrade v priestoroch Barborinho paláca do 1. novembra. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne Katarína Špačková.
Výstava vznikla pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči a múzeum ňou nadväzuje na jeho tohtoročné aktivity s medzinárodným presahom. Na jej príprave spolupracoval odborný tím Trenčianskeho múzea spolu s kreatívnym tímom Toldstory studio.
„Táto výstava prináša nielen autentické historické predmety, ale aj silný audio zážitok, ktorý návštevníka vtiahne priamo do dramatických udalostí 16. storočia. Je to príklad toho, ako možno históriu interpretovať súčasným jazykom a sprístupniť ju širokej verejnosti,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.
Expozícia približuje bitku pri Moháči, ktorá sa odohrala 29. augusta 1526 a zásadným spôsobom ovplyvnila ďalší vývoj Uhorského kráľovstva i celej strednej Európy. „Tento krátky, no osudový vojenský stret odhalil hlbokú krízu vtedajšieho Uhorska a viedol k viac než 150-ročnému obdobiu dominancie Osmanskej ríše v centrálnej časti regiónu,“ priblížila Špačková.
Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov vrátane historických zbraní, častí vojenskej výstroje a dobových kníh výstava podľa nej návštevníkom približuje nielen samotnú bitku, ale aj jej bezprostredné dôsledky a dlhodobý dosah na politický, spoločenský a kultúrny vývoj. Osobitná pozornosť je venovaná územiu Horného Uhorska, teda dnešného Slovenska. Chronologický rámec výstavy siaha od roku 1526 až po rok 1683, keď boli Osmani porazení pri Viedni.
„Výstava poukazuje na to, ako sa koleso dejín môže zásadným spôsobom obrátiť v priebehu veľmi krátkeho času - bitka pri Moháči trvala len 90 minút, no jej dôsledky formovali vývoj strednej Európy ďalšie stáročia. Aj preto sme sa rozhodli túto vážnu tému spracovať popularizačne, aby sme ju priblížili čo najširšiemu spektru návštevníkov,“ ozrejmil odborný garant výstavy, zástupca riaditeľa a právnik Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík.
Cieľom múzea je podľa neho nielen sprostredkovať historické fakty, ale aj podnietiť zamyslenie sa nad ich dôsledkami a nad možnými paralelami s dianím v súčasnej dobe.
Výstava vznikla pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči a múzeum ňou nadväzuje na jeho tohtoročné aktivity s medzinárodným presahom. Na jej príprave spolupracoval odborný tím Trenčianskeho múzea spolu s kreatívnym tímom Toldstory studio.
„Táto výstava prináša nielen autentické historické predmety, ale aj silný audio zážitok, ktorý návštevníka vtiahne priamo do dramatických udalostí 16. storočia. Je to príklad toho, ako možno históriu interpretovať súčasným jazykom a sprístupniť ju širokej verejnosti,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.
Expozícia približuje bitku pri Moháči, ktorá sa odohrala 29. augusta 1526 a zásadným spôsobom ovplyvnila ďalší vývoj Uhorského kráľovstva i celej strednej Európy. „Tento krátky, no osudový vojenský stret odhalil hlbokú krízu vtedajšieho Uhorska a viedol k viac než 150-ročnému obdobiu dominancie Osmanskej ríše v centrálnej časti regiónu,“ priblížila Špačková.
Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov vrátane historických zbraní, častí vojenskej výstroje a dobových kníh výstava podľa nej návštevníkom približuje nielen samotnú bitku, ale aj jej bezprostredné dôsledky a dlhodobý dosah na politický, spoločenský a kultúrny vývoj. Osobitná pozornosť je venovaná územiu Horného Uhorska, teda dnešného Slovenska. Chronologický rámec výstavy siaha od roku 1526 až po rok 1683, keď boli Osmani porazení pri Viedni.
„Výstava poukazuje na to, ako sa koleso dejín môže zásadným spôsobom obrátiť v priebehu veľmi krátkeho času - bitka pri Moháči trvala len 90 minút, no jej dôsledky formovali vývoj strednej Európy ďalšie stáročia. Aj preto sme sa rozhodli túto vážnu tému spracovať popularizačne, aby sme ju priblížili čo najširšiemu spektru návštevníkov,“ ozrejmil odborný garant výstavy, zástupca riaditeľa a právnik Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík.
Cieľom múzea je podľa neho nielen sprostredkovať historické fakty, ale aj podnietiť zamyslenie sa nad ich dôsledkami a nad možnými paralelami s dianím v súčasnej dobe.