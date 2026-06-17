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Nová výstava odhalí historické tajomstvá bytčianskeho kaštieľa
Bude prístupná do septembra.
Autor TASR
Bytča 17. júna (TASR) - Príbeh bytčianskeho kaštieľa, ktorého dejiny sú úzko prepojené s históriou neďalekého Sobášneho paláca, predstaví návštevníkom nová výstava s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Ako informovala marketingová pracovníčka Považského múzea v Žiline Sabina Pavlíková, výstavu slávnostne otvoria v stredu a až do polovice septembra bude prístupná v rámci prehliadky Sobášneho paláca.
Tajomstvá kaštieľa sa podarilo odhaliť vďaka archeologickému výskumu, ktorý trval štyri roky. „Archeológovia počas neho museli preniknúť cez desiatky metrov kubických zeminy, aby odkryli doteraz neznáme kapitoly z histórie tohto renesančného klenotu Považia. Výskum priniesol prekvapivé objavy nielen o stavebnom vývoji celého areálu, ale aj o každodennom živote jeho obyvateľov od stredoveku až po novovek,“ uviedla Pavlíková.
Návštevníci budú mať jedinečnú príležitosť vôbec po prvýkrát vidieť archeologické nálezy objavené priamo v areáli kaštieľa. Výstava predstaví historickú keramiku, kachlice, mince, osobné predmety aj remeselné nástroje. Súčasťou bude tiež vizualizácia zaniknutých stavieb a obranných prvkov kaštieľa, ktoré sa podarilo odkryť.
„Štyri sezóny výskumu nám umožnili doslova listovať v zemi ako v kronike. Každá odkrytá vrstva a nájdený fragment nám pomohli lepšie pochopiť premenu tohto sídla, ktoré formovali významné rody ako Thurzovci či Eszterházyovci. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj krátky dokumentárny film o dejinách kaštieľa a pohľad do zákulisia archeologickej sondáže, dokumentácie a mravčej práce priamo v teréne,“ doplnila archeologička Zuzana Staneková.
Tajomstvá kaštieľa sa podarilo odhaliť vďaka archeologickému výskumu, ktorý trval štyri roky. „Archeológovia počas neho museli preniknúť cez desiatky metrov kubických zeminy, aby odkryli doteraz neznáme kapitoly z histórie tohto renesančného klenotu Považia. Výskum priniesol prekvapivé objavy nielen o stavebnom vývoji celého areálu, ale aj o každodennom živote jeho obyvateľov od stredoveku až po novovek,“ uviedla Pavlíková.
Návštevníci budú mať jedinečnú príležitosť vôbec po prvýkrát vidieť archeologické nálezy objavené priamo v areáli kaštieľa. Výstava predstaví historickú keramiku, kachlice, mince, osobné predmety aj remeselné nástroje. Súčasťou bude tiež vizualizácia zaniknutých stavieb a obranných prvkov kaštieľa, ktoré sa podarilo odkryť.
„Štyri sezóny výskumu nám umožnili doslova listovať v zemi ako v kronike. Každá odkrytá vrstva a nájdený fragment nám pomohli lepšie pochopiť premenu tohto sídla, ktoré formovali významné rody ako Thurzovci či Eszterházyovci. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj krátky dokumentárny film o dejinách kaštieľa a pohľad do zákulisia archeologickej sondáže, dokumentácie a mravčej práce priamo v teréne,“ doplnila archeologička Zuzana Staneková.