< sekcia Regióny
Nová výstava Oravskej galérie približuje motívy odpočinku a pokoja
Výstavu tvoria aj zátišia ako komorné kompozície ovocia, kytíc, pohárov a každodenných predmetov, ktoré patria k oddychu, stolovaniu a pohosteniu.
Autor TASR
Dolný Kubín 12. mája (TASR) - Nová výstava Oravskej galérie v Dolnom Kubíne s názvom Nedeľné popoludnie predstavuje výber diel, ktoré sa sústreďujú na motívy oddychu, pokoja, domácej atmosféry a času zdieľaného s rodinou či priateľmi. Kurátorka výstavy Katarína Matušková TASR informovala, že výber prepája diela, v ktorých sa objavujú letné krajiny, záhrady, terasy, zátišia, spoločenské stretnutia, ale aj komornejšie výjavy samoty a zamyslenia.
Názov výstavy Nedeľné popoludnie podľa kurátorky neoznačuje iba konkrétny časový úsek, ale funguje ako metafora chvíle, keď človek na okamih vystúpi z každodennej rutiny, práce a povinností. „Výstava ponúka pohľad na priestor medzi vonkajším a vnútorným svetom, medzi krajinou a domovom, medzi rozhovorom a mlčaním. V centre pozornosti stojí atmosféra popoludňajšieho svetla, pobyt v záhrade či na terase, ale aj pohľad do interiéru,“ priblížila s tým, že v tomto kontexte získavajú osobitný význam diela Júliusa Jakobyho, Eugena Nevana, Dezidera Millyho, Jána Mudrocha, Willyho Nowaka, Janka Alexyho a Ľudovíta Fullu.
Výstavu tvoria aj zátišia ako komorné kompozície ovocia, kytíc, pohárov a každodenných predmetov, ktoré patria k oddychu, stolovaniu a pohosteniu. Výstava tiež pracuje aj s jemnejšími polohami témy nedeľného popoludnia - so samotou, tichom a introspekciou. Diela Edity Spannerovej Sama, Čas, ako aj dielo Jána Mudrocha Zadumaná ukazujú, že oddych nemusí znamenať iba čas strávený v spoločnosti, ale aj priestor pre seba.
Osobitné miesto v koncepcii výstavy má aj krajina v dielach Běly Kolčákovej, Dezidera Millyho a Jozefa Kollára. Záhrady, letné polia, stromy, voda či prírodné scenérie nevystupujú len ako kulisa, ale ako prirodzený priestor aktívneho oddychu. „Výstava poukazuje na to, že téma oddychu sa v umení neprejavuje iba obsahovo, ale aj formálne - uvoľnenosťou rukopisu, špecifickou farebnosťou, mäkkou svetelnou atmosférou a komornými kompozíciami. Nedeľné popoludnie je preto nielen námetom výstavy, ale aj spôsobom vnímania, ktorý upriamuje pozornosť na detail, atmosféru a hodnotu zdanlivo obyčajnej chvíle,“ podotkla Matušková.
Doplnila, že výstava zo zbierok Oravskej galérie predstavuje obraz času, ktorý nemusí byť kľúčový, no je viac než potrebný. Verejnosti bude prístupná do 30. augusta v priestoroch Župného domu v Dolnom Kubíne.
Názov výstavy Nedeľné popoludnie podľa kurátorky neoznačuje iba konkrétny časový úsek, ale funguje ako metafora chvíle, keď človek na okamih vystúpi z každodennej rutiny, práce a povinností. „Výstava ponúka pohľad na priestor medzi vonkajším a vnútorným svetom, medzi krajinou a domovom, medzi rozhovorom a mlčaním. V centre pozornosti stojí atmosféra popoludňajšieho svetla, pobyt v záhrade či na terase, ale aj pohľad do interiéru,“ priblížila s tým, že v tomto kontexte získavajú osobitný význam diela Júliusa Jakobyho, Eugena Nevana, Dezidera Millyho, Jána Mudrocha, Willyho Nowaka, Janka Alexyho a Ľudovíta Fullu.
Výstavu tvoria aj zátišia ako komorné kompozície ovocia, kytíc, pohárov a každodenných predmetov, ktoré patria k oddychu, stolovaniu a pohosteniu. Výstava tiež pracuje aj s jemnejšími polohami témy nedeľného popoludnia - so samotou, tichom a introspekciou. Diela Edity Spannerovej Sama, Čas, ako aj dielo Jána Mudrocha Zadumaná ukazujú, že oddych nemusí znamenať iba čas strávený v spoločnosti, ale aj priestor pre seba.
Osobitné miesto v koncepcii výstavy má aj krajina v dielach Běly Kolčákovej, Dezidera Millyho a Jozefa Kollára. Záhrady, letné polia, stromy, voda či prírodné scenérie nevystupujú len ako kulisa, ale ako prirodzený priestor aktívneho oddychu. „Výstava poukazuje na to, že téma oddychu sa v umení neprejavuje iba obsahovo, ale aj formálne - uvoľnenosťou rukopisu, špecifickou farebnosťou, mäkkou svetelnou atmosférou a komornými kompozíciami. Nedeľné popoludnie je preto nielen námetom výstavy, ale aj spôsobom vnímania, ktorý upriamuje pozornosť na detail, atmosféru a hodnotu zdanlivo obyčajnej chvíle,“ podotkla Matušková.
Doplnila, že výstava zo zbierok Oravskej galérie predstavuje obraz času, ktorý nemusí byť kľúčový, no je viac než potrebný. Verejnosti bude prístupná do 30. augusta v priestoroch Župného domu v Dolnom Kubíne.