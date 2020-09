Nová výstava približuje historické udalosti z čias Trianonu

Bratislava 9. septembra (TASR) – Historické udalosti spred storočia, ktorých výsledkom bolo nastolenie mieru v Európe po prvej svetovej vojne a určenie československo-maďarskej hranice, približuje nová výstava Trianon v dokumentoch – Storočná história hraníc Slovenska. V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave ju v stredu otvoril minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



„Niet pochybnosti o tom, že Trianon ako symbol zásadnej zmeny usporiadania strednej Európy je historickou udalosťou, ktorá zanechala stopu nielen v existencii hraníc štátov, ale aj vo vedomí ich obyvateľov. Pre archivárov a historikov je to dejinná udalosť, ktorá si určite zaslúži pozornosť spoločnosti," uviedol Mikulec.



Prostredníctvom výstavy je možné nahliadnuť do procesu vytyčovania a vyznačovania štátnej hranice v teréne i do dobových máp a plánov. Archívne dokumenty sú rozdelené do jednotlivých chronologicko-tematických okruhov, a to do rozpadu Rakúsko-Uhorska, do vzniku Československej republiky, Parížskej mierovej konferencie a jej výsledkov v podobe mierových zmlúv.



Osobitný panel je venovaný Trianonskej mierovej zmluve a osobnostiam, ktoré sa zúčastnili na rokovaní. Ďalšie bloky výstavy sa venujú napríklad konkrétnemu procesu rozhraničovania, návštevníci sa budú môcť oboznámiť s politickými pochôdzkami hranice a samotným hraničným dokumentárnym dielom ako výsledkom rozhraničovacích prác na československo-maďarskej štátnej hranici.



Výstava má prezentovať informácie, poznatky a memoáre priamych účastníkov rokovania, ako aj samotné archívne dokumenty o priebehu, výsledkoch a realizácii záverov Trianonskej zmluvy, ako súčasti versaillského mierového systému.



„Historický význam Trianonskej zmluvy pre Slovensko umocní aj vystavenie archívnych dokumentov, dobových máp a plánov, zakresľujúcich hranice medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré ministerstvo zverejní verejnosti prvýkrát," približuje rezort vnútra.



Výstava je prístupná verejnosti do 12. októbra.